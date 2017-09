Déficit comercial récord de U$S 1.083 millones en agosto

La balanza comercial registró en agosto un déficit de U$S 1.083 millones, frente a un superávit de U$S 708 millones que se había generado en igual mes del año pasado, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

27 de septiembre

El motivo principal del rojo comercial en agosto es un incremento sostenido de las importaciones en 24,9% interanual, mientras que las exportaciones cayeron abruptamente a una tasa de 9,2% respecto a igual período de 2016.

Así, las exportaciones alcanzaron en agosto a U$S 5.729 millones, siendo superadas por las importaciones que resultaron en U$S 6.311 millones.

En el acumulado de los ocho meses del año las exportaciones sumaron U$S 38.528 millones, 0,1 % por debajo de igual período de 2016. Además del estancamiento de las ventas externas, la novedad principal la proveyeron las importaciones, con un acumulado en el año de U$S 43.026 millones, equivalentes a un crecimiento de 16,8 %.

De esta forma, entre enero y agosto el saldo comercial es deficitario en U$S 4.498 millones, mientras que en el mismo lapso de 2016 había sido superavitario en U$S 1.728 millones.

Este dato no sorprende al gobierno. El propio Presupuesto presentado por el Ejecutivo para el período 2018 prevé el agravamiento del déficit hacia 2021.

Crecieron las importaciones de bienes de capital y automotores El aumento de las importaciones en el octavo mes del año se explica principalmente por un crecimiento 19,7 % en las cantidades, mientras que los precios subieron 4,4 %.

El alza estuvo impulsada por una mejora de 42 % en bienes de capital y 37,7 % en automotores. En tanto, la compra de bienes intermedios aumentó 28,1 %, la de bienes de consumo 23,6 % y las de piezas y accesorios para bienes de capital 12,6 %. A su vez las importaciones de combustibles y energía disminuyeron 0,6 %.

Por su parte, la caída de 9,2 % en las exportaciones durante agosto es producto de bajas de 4,7 % en los precios y de 4,8 % en las cantidades enviadas al exterior.

Se destacó la merma de 28,1 % en las ventas de productos primarios, que se sumaron a un retroceso de 2,4 % en las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). Los despachos de combustible y energía subieron 48,7 % y los de manufacturas de origen industrial mejoraron apenas 0,3 por ciento.

Como sucedió en los meses anteriores los principales déficit se observaron en el intercambio con Brasil (U$S 893 millones), con China (U$S 810 millones), Estados Unidos (U$S 411 millones) y con Alemania (U$S 242 millones).