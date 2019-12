Del Caño: "La izquierda fue una oposición clara, muchos del Frente de Todos votaron leyes de Macri"

"Vamos a defender una agenda a favor de las mayorías populares. De manera urgente un aumento de emergencia a salarios, jubilaciones y planes, junto a la prohibición de despidos y la anulación de tarifazos. Eso es lo que vamos a plantear en la conformación de la nueva Cámara", afirmó Nicolás del Caño minutos antes de entrar a la sesión en la que prestaron juramento los diputados electos y se eligieron las nuevas autoridades de la Cámara.

4 de diciembre

Del Caño denunció además la represión sufrida por los trabajadores de Kimberly Clark esta madrugada. "Es brutal lo que ha hecho el Gobierno mandando a la policía a desalojar trabajadores que estaban resguardando sus puestos de trabajo y pidiendo poner a producir la fábrica".

Con respecto al Presupuesto 2020 declaró que "no tenemos conocimiento de lo que va a presentar el nuevo Gobierno. Nosotros somos muy claros: la prioridad no puede ser pagar una deuda que ademas es ilegítima e ilegal. Los intereses de los especuladores no pueden estar por delante de los intereses de las grandes mayorías".

Por último, expresó que el bloque del Frente de Izquierda "seguirá siendo una fuerza independiente como ya lo demostramos durante el Gobierno de Macri. Hemos sido una oposición muy clara, mientras muchos de los que hoy forman parte del Frente de Todos votaron las leyes de Macri".

Este miércoles a partir de las 13:00 h comenzó la ceremonia de jura de los 130 diputados electos el pasado 27 de octubre. Sergio Massa será el nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Máximo Kirchner el jefe de la bancada del Frente de Todos.

El Frente de Todos se convirtió en la primera minoría con 120 integrantes. Mientras, que el Interbloque Juntos por el Cambio sufrió la perdida de tres de sus miembros, que se fueron al nuevo Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, y sumará entonces 116 legisladores.

Por otro lado, se encuentra el interbloque Federal que une a los bloques de Consenso Federal, Justicialismo, Hacemos por Córdoba, el Partido Socialista y el Frente Progresista, y será conducido por el peronista Eduardo "Bali" Bucca".

La izquierda, mantiene sus dos bancas.