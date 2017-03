Denuncian un acuerdo fraudulento en torno al Plan Belgrano

Fue por un convenio comercial con inversores coreanos. Los implicados desmintieron los hechos y niegan relación con el programa encabezado por José Cano.

1ro de marzo

El Plan Belgrano le suma un nuevo dolor de cabeza a José Cano. Empresarios coreanos denuncian corrupción de integrantes de segunda línea del programa nacional encabezado por el tucumano. La situación se inició con la negociaciones que una comitiva –integrada por el peronista Alberto Darnay (fue asesor de Cano), el radical Osvaldo Barreñada (fue candidato en la alianza que encabeza Cano en 2011) y el empresario Octavio Accardi– estableció con la filial coreana de Esscom Japan Co. Ltd.

De estas reuniones derivó en un acuerdo comercial con la firma, especializada en tecnología para ahorro energético. Por ironía del destino, el CEO asiático que rubricó el acuerdo se llama Kanno Atsuko.

Los inversores coreanos tomaron conocimiento de que dicho acuerdo no tenía validez sin la confirmación del Gobierno argentino. Luego de un tiempo de espera dieron aviso a la Cancillería Argentina, informando del supuesto acuerdo y el nombre de los funcionarios implicados.

Como es de suponer, desde Cancillería, temiendo que se pudiera desatar un conflicto diplomático de gran magnitud, se comunicó la situación al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien de inmediato habría convocado a los involucrados y sus jefes, poniendo en conocimiento el inicio de una investigación sumaria, que se llevaría adelante en el presente con la separación preventiva de los funcionarios de sus cargos.

Triple desmentida

Cuando los hechos comenzaron a ser reflejados por portales digitales, desde el Plan Belgrano se emitió un comunicado desligándose de Darnay, Barreñada y Accardi. “Ninguna de las personas que mencionan integran o integraron el Plan”, señala la gacetilla.

Por su parte, los implicados siguieron el tono de la desmentida oficial. “Nunca he tenido relaciones comerciales ni he firmado ningún contrato con nadie. Yo he ido porque me han invitado a conocer Corea y fui a conocer Corea. Un país precioso”, le dijo Darnay a La Gaceta.

Desde una cuenta de Twitter, @daletiio, se publicaron capturas de mensajes de la cuenta oficial de José Cano. Una captura alude a un tweet de mayo de 2016 donde se publicó una fotografía con el texto “En oficinas del Plan Belgrano recibimos visita de @marquitospena. Somos un equipo que trabaja para cambiar Argentina”. En la imagen se ve a Cano, Peña, dos subsecretarios y a Darnay.

Marcos Peña, José Cano y Alberto Darnay, uno de los implicados.