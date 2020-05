Desaparición de Luis Espinoza en Tucumán: la causa es calificada como homicidio agravado

La novedad judicial se produce luego de que dos policías declararan y quiebren el pacto de silencio.

22 de mayo

En el transcurso de la mañana, la carátula de la causa por la desaparición de Luis Espinoza fue modificada y ahora está calificada como homicidio agravado. La Fiscalía I del Centro Judicial de Monteros anteriormente había caratulado la causa como desaparición forzada. Con el correr de las horas, todo apunta contra los policías.

El cambio de carátula se produce luego de que dos de los nueve policías detenidos declararan y hayan quebrado el pacto de silencio entre los uniformados. De acuerdo a versiones periodísticas, los policías Ardiles y Paz habrían admitido una participación menor en el encubrimiento Según estas declaraciones, el cuerpo de Luis Espinoza habría fue llevado entre cuatro policías en el auto particular del comisario Rubén Montenegro y ocultado en la zona de Alpachiri.

Esta mañana se produjo un allanamiento en la comisaría de Monteagudo, a la cual pertenecían los policías involucrados. Los rastrillajes se reorientaron hacia la zona de Alpachiri. Familiares y vecinos de Espinoza intentaron sumarse a las recorridas, algo que venían haciendo estos días, pero se les impidió participar.

Una semana desaparecido

Luis Espinoza (31 años y trabajador rural) y su hermano Juan Antonio iban a caballo a visitar a un familiar el pasado viernes 15 en el paraje El Melcho. Ambos quedaron en medio de un operativo policial contra una carreras clandestinas y fueron golpeados. Juan Antonio afirma que a Luis le disparó la policía.

“Mi hermano justo cuando me estaban pegando, se ha bajado del caballo y les dijo que no me peguen. Ahí sacan la pistola y le disparan. No lo ubico al policía pero es un rubio”, relató Juan Antonio. Él no alcanzó a distinguir qué pasó con Luis. “No alcanzo a ver bien porque justo me pegan en la cabeza y me tiran al piso. Y de ahí él ha desaparecido, no sabemos qué le han hecho”, denunció. (LID)