Desocupación: Luis Campos advierte que "la situación actual es muchísimo peor”

El coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma explicó que los datos publicados por el Indec “están lejos de expresar lo que ocurre actualmente con el desempleo”.

24 de junio

El Indec publicó que la desocupación en el primer trimestre del año llegó al 10,4 %.

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, analizó los números difundidos por el organismo oficial.

El especialista explicó que “los datos sobre mercado de trabajo correspondientes al primer trimestre del año están lejos de expresar lo que ocurre actualmente con el desempleo”.

“Los primeros meses del año mostraron un deterioro en comparación con el mismo período del 2019, pero los vamos a mirar con cariño cuando tengamos a mano los datos post cuarentena”, agregó.

Campos alertó que “la situación actual es muchísimo peor que la de por ya mala situación que atravesábamos antes de la cuarentena. En otras palabras, el mercado de trabajo ya no daba respuestas con anterioridad al dictado de la emergencia sanitaria; luego de ella las reglas de juego son completamente diferentes”.

Varios relevamientos dan cuenta del aumento de los despidos y de la destrucción del empleo. En este sentido le preguntamos a Campos ¿qué sucederá con el desempleo en los próximos trimestres?

El coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma sostuvo que “el desempleo en los próximos trimestres va a aumentar, imposible saber cuánto, pero va a aumentar”.

La precarización laboral subirá. Campos indicó que “el mayor ajuste en el mercado de trabajo se va a dar por precariedad más que por la cantidad de empleo”. Esto sería así porque “no hay mucho resto para que las personas permanezcan desocupadas, por lo que van a salir a hacer algo, lo que sea”.

El especialista agregó que “en términos estadísticos esto posiblemente impacte en un aumento del trabajo por cuenta propia, del trabajo no registrado, y de los ocupados demandantes (aquellos trabajadores que a pesar de estar trabajando siguen buscando activamente cambiar de trabajo o trabajar más horas). Todo esto acompañando a un crecimiento de la tasa de desocupación”.

El empleo no registrado aumentó en el primer trimestre del año y alcanzó el 35,8 %. Le preguntamos a Campos ¿qué consecuencias tiene que haya más empleo informal previo a la cuarentena?

El coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma señaló que “no es solo el empleo no registrado lo que crece, sino también el trabajo por cuenta propia. Esto es una tendencia que viene profundizándose desde el 2016”. Campos aclara que “antes no sabemos porque no tenemos datos, aunque entre 2012 y 2015 el empleo formal venía relativamente sostenido por el crecimiento de los trabajadores del sector público. Eso se detuvo con la llegada del macrismo y la ocupación empezó a crecer a fuerza de cuentapropismo y empleo no registrado”.

Campos advirtió que “este proceso se va a profundizar, lo que no significa nada bueno para los trabajadores, para las organizaciones sindicales y para el sistema de seguridad social, entre otros”. (LID)