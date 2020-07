Deuda, IFE y derrumbe de actividad: tres claves económicas de la semana

6 de julio

El Gobierno presentó la segunda oferta oficial a los acreedores de deuda bajo jurisdicción extranjera ante la Security and Exchange Commission (SEC), en Estados Unidos con mejoras de 32 % y más concesiones. Mientras se agrava la crisis, el tercer pago de IFE será recortado a 4,5 millones de hogares.

1) Deuda: Se agrava la crisis, se mejora la oferta a acreedores externos

Es oficial: A través de un comunicado de prensa, el Gobierno confirmó que este lunes presentará una nueva oferta ante la Security and Exchange Commission (SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos). El plazo para que los bonistas acepten la oferta se estiró hasta el 4 de agosto.

“Esta vez sí, eh?”: Esta nueva oferta mejora en un 32 % el valor promedio de los cupones respecto de la primera presentación el pasado 22 de abril. Según el Gobierno, la nueva oferta “constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación post pandemia”. El mismo planteo sobre la sostenibilidad de la oferta decía Guzmán al comienzo de la negociación, pero siguió otorgando beneficios para los especuladores.

Mismo tratamiento: También el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para el canje de deuda pública externa bajo ley nacional.

Poker con lobos: Con esta oferta Guzmán otorgó muchas concesiones a los lobos de Wall Street. Redujo las muy bajas quitas de capital, aumentó los pagos de intereses, y aceptó reducir el período de gracia desde el año 2023 al 2021, además de reconocer los intereses corridos desde la suspensión de pagos del último vencimiento. El cupón promedio de intereses baja del 7 al 3,07 % (la primera oferta era de 2,3 %) y la quita promedio de capital se reduce de 5,2 a 1,9 %. El primer pago de intereses será en 2021 de una tasa promedio de 0,125 % anual. Según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso la oferta inicial del Gobierno representaba un Valor Presente Neto (VPN) de U$S 40,4 por cada U$S 100. Luego hubo ofertas informales que fueron mejorando el cupón. Finalmente, la nueva propuesta oficial ante la SEC reconocerá un VPN de U$S 53,5 por cada U$S 100. Es decir que se les reconoció un 32 % más el valor del cupón, lo que implica mayores compromisos de pago a futuro. Cedió más de U$S 10.000 millones, según cálculos de la consultora Ecolatina.

Quieren más: El grupo de acreedores Ad Hoc Bondholder Group, cuyo máximo referente es Black Rock, no estaría dispuesto a aceptar menos de 60 dólares el VPN. Del 60 al 70 % del total de la deuda a reestructurar está en manos de inversores individuales e institucionales (bancos, otros fondos de inversión) que no integran ninguno de los tres grupos de grandes fondos acreedores.

“Dime quién te respalda”: De acuerdo a Alfredo Zaiat (Página 12) la nueva oferta tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional y del G-20, dentro del cual el Departamento del Tesoro de la administración Trump considera "razonable" la renovada propuesta a los acreedores.

2) IFE: Se agrava la crisis, se recorta el Ingreso Familiar de Emergencia

Tercer pago del IFE: cerca de 4,5 millones de personas dejarán de percibirlo. Será sólo para el AMBA, Chaco, y zonas de Neuquén y Río Negro. Aún la medida no está oficializada. La reactivación de la actividad en la mayor parte del interior del país no implica que las familias beneficiarias del IFE recuperen sus ingresos y puedan llegar a fin de mes. Con la crisis se incrementó la informalidad laboral y se hundieron los salarios.

Aún vamos por el 2: A más de 100 días de cuarentena, este lunes 6 de julio es el turno de cobrar la segunda tanda a quienes declararon un CBU y sus DNI termina en 2. El 17 de julio termina de cobrar la tanda con CBU y luego vienen quienes no tienen cuenta bancaria.

Desplome del empleo registrado: en abril se destruyeron casi 186.000 empleos registrados en relación a marzo, según constata la cartera de Trabajo, lo que significa una pérdida de 363.981 respecto del mismo mes de 2019. Esto fue a pesar de la prohibición de despidos y suspensiones, y de la ayuda a las empresas. Según Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA - Autónoma, esta tendencia a la caída del empleo registrado viene desde abril de 2018. De acuerdo a datos del Observatorio de Despidos durante la pandemia, son más de 5 millones los trabajadores afectados por despidos, suspensiones o ataques al salario. Es decir, uno de cada dos registrados.

También los salarios: De acuerdo al índice de salarios del Indec y el índice de precios, el poder adquisitivo de los salarios retrocedió en abril un 1,3 % respecto de marzo. En mayo se habría agravado la situación ante los recortes salariales acordados por los sindicatos y homologados por el Estado mediante las suspensiones sectoriales.

3) Derrumbe de la actividad económica en el segundo trimestre

Perspectivas sombrías: Según el FMI la caída de la actividad económica durante el 2020 será de 9,9 %. Pero consultoras y analistas locales estiman que la caída será peor, cercana al 12 %. La expectativa de inflación es de 40,7 % anual a fin de año y un dólar oficial a $ 88, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora mensualmente el Banco Central.

Segundo trimestre: La actividad económica cayó 12,6 % en segundo trimestre según el REM. Esperan que haya un rebote en el tercer y cuarto trimestre, pero lejos de recuperar el golpe de la caída. Reina la incertidumbre y todo depende de la evolución de la pandemia. En abril la economía cayó 26,4 % según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Industria y construcción: El Indec dará a conocer este martes el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) y el dato de la actividad de la construcción para el mes de mayo. En abril la actividad industrial había retrocedido un 33,5% y la construcción cayó 75,6%.

La gestión de la pandemia no afecta a todos por igual. Hay ganadores y perdedores. (LID) Por Lucía Ortega