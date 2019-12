Deuda: en los primeros 6 meses de 2020 el Gobierno debería pagar casi US$ 45 mil millones

Alberto Fernández eligió al economista Martín Guzmán, quien hasta ahora dirigió un programa de reestructuración de la deuda de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, para que sea su primer ministro de Economía. Con su designación, el futuro de la deuda argentina volvió a ser tema de discusión. ¿Cuál es el panorama de deuda que deberá afrontar Guzmán?

11 de diciembre

Según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en los primeros 6 meses de 2020 el Estado nacional tendría que afrontar pagos por casi US$ 45 mil millones, alrededor de un 15% del Producto Bruto Interno (PBI). De ese monto, US$ 19 mil millones son en moneda extranjera (es decir, alrededor de un 42%) y el resto, en pesos. Si se excluye la deuda que el propio Gobierno nacional tiene con el sector público, la deuda con privados y organismos internacionales supera los US$ 24 mil millones, de los cuales la mitad está en moneda extranjera y la otra mitad, en pesos.

Si se toma todo 2020, el pago de la deuda llegaría a casi US$ 64 mil millones, aproximadamente. “El Tesoro argentino posee un total de US$ 324 mil millones de Deuda Pública Bruta, de los cuales el 20% vence en el año 2020 y el 62% en los próximos cuatro años”, destaca un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dirigido por el economista Nadin Argañaraz -ex subsecretario de Desarrollo en el Ministerio de Hacienda de la Nación entre 2016 y 2017. La deuda total en septiembre de 2015, último dato antes de la asunción de Mauricio Macri, era de US$ 258 mil millones, como se explicó en esta nota.

“La renegociación de estos vencimientos será una de las primeras acciones que deberá llevar adelante el equipo económico de Alberto Fernández, tan relevante como inmediata”, sostiene un informe de la consultora Ecolatina -dirigida por el economista Santiago Paz y que fue fundada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna-. En este sentido, el análisis de Ecolatina destaca que la deuda pública “será el principal pasivo” que deba enfrentar el Gobierno de Fernández. (Chequeando.com)