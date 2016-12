Deuda externa e inversión especulativa en ascenso

El instituto estadístico dio a conocer datos sobre la balanza de pagos y estadísticas de la deuda.

21 de diciembre

En el día de ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer un informe sobre Balanza de pagos y estadísticas de la Deuda externa.

La deuda externa bruta total -pública y privada- ascendió a U$S 188.778 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2016 y mostró un incremento de U$S 13.500 millones respecto a igual período del año pasado, informó el INDEC.

En el informe se aclara que en el tercer trimestre "se han incorporado los flujos de intereses devengados sobre la deuda que no había ingresado en los canjes 2005 y 2010 y que no habían sido incorporados desde el primer trimestre de 2005 hasta el primer trimestre de 2016".

El reporte precisó que la deuda del sector público no financiero y Banco Central asciende a U$S 123.003 millones; mientras que la del sector privado no financiero se ubicó en U$S 62.311 millones. En tanto, el sector financiero apuntó una deuda de U$S 3.464 millones.

El sector público no financiero explica el incremento de la deuda externa bruta y en particular por la emisión de bonos y títulos que trepó a U$S 69.693 millones (contra 45.736 millones de un año atrás).

Por su parte, la cuenta corriente durante el tercer trimestre mostró un déficit de U$S 2.970 millones, contra un rojo de U$S 4.231 millones que se había producido en el tercer trimestre del año pasado. El saldo deficitario en la cuenta corriente ocurre a pesar que hubo superávit comercial por U$S 2.015 millones dado que, en simultáneo, se registró un déficit de U$S 2.220 en la exportación e importación de servicios y un saldo negativo por U$S 2.890 en las rentas de inversión (por pago de intereses, utilidades y dividendos).

A su vez, la cuenta financiera tuvo un saldo favorable de U$S 1.963 millones que representa una baja de 62 % comparando con el mismo período de 2015.

En el período en estudio las reservas internacionales se ubicaron en U$S 29.902 millones y mostraron una reducción de U$S 563 millones.

El informe detalla que “En el trimestre, se estimaron para el sector egresos netos, US$ 180 millones compuestos por: formación de activos externos, US$ 2.192 millones, principalmente atesoramiento de moneda extranjera, compensada parcialmente por aumento de pasivos externos, US$ 781 millones (en particular ingresos por Inversión extranjera directa) y otros financiamientos, US$ 1.232 millones (fundamentalmente ventas a no residentes de títulos públicos).”. Esos U$S 2.192 millones de formación de activos externos es una medida de la fuga de capitales en el trimestre.

Mientras tanto la inversión extranjera directa en el país sumó U$S 4.780 millones durante los tres primeros trimestres del año. Una dimensión muy superior alcanzó la inversión de cartera: U$S 31.880 millones. Como detalla el informe, “La inversión directa tiende a asociarse con una relación duradera, mientras que la inversión de cartera se asocia con necesidades de financiamiento más flexible.”. Es decir, hay un profundo proceso de inversión especulativa.