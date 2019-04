Deuda para pagar deuda: se fue la mitad del último ingreso del FMI

El Banco central ya perdió la mitad de las reservas del último giro del FMI. Entre la constante fuga de capitales y el pago de bonos se fueron más de 5500 millones de dólares.

28 de abril

Desde aquel 9 de abril donde ingresaron al país u$s 10.835 millones como parte del acuerdo con el FMI el Banco Central(BCRA) perdío más de la mitad.

En tan solo 11 ruedas se dio esta brusca caída. Según la evolución de las reservas el récord fue de u$s 77.481 millones el mismo 9, pero cerró ayer en u$s 71.898 millones según el propio registro preliminar del Banco Central.

En total el 51,2% del último préstamo del FMI ya se fue, principalmente por el pago u$s 3400 millones que canceló un bono emitido para pagar a los fondos buitres en 2016. Se ve claramente de este modo que el gobierno de Macri toma deuda con el FMI para pagar más deuda ilegítima que el mismo gobierno tomó, mientras los trabajadores sufren el impacto del ajuste.

Entre los pagos de interés de otros bonos y títulos más la constante fuga de capitales se llega a u$s 5583 millones salidos de las reservas del central.