Devastador pronóstico de banqueros internacionales sobre la economía argentina

El Instituto de Finanzas Internacionales actualizó sus estimaciones de crecimiento para América Latina. Esperan que la Argentina lidere el derrumbe.

4 de junio

El desastre económico que está produciendo la pandemia del coronavirus se hará sentir en todo el mundo, y particularmente en América Latina, pero uno de esos países será el que peor la pase. Y según las últimas estimaciones de un grupo de banqueros y gestores de grandes de fondos de inversión a nivel mundial, la Argentina será quien lidere el triste podio.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés), con sede en Washington, es una asociación mundial de instituciones financieras. Fue creado en 1983 por 38 bancos de los principales países industrializados como respuesta a la crisis de deuda internacional de comienzos de la década que empezó en 1981. Hoy, más aggiornado, tiene 500 miembros entre bancos, compañías de seguros y fondos de inversión. Representa, entonces, a la crème de la crème del mundo financiero.

Recientemente lanzaron sus pronósticos corregidos con respecto a la economía. En América Latina, la Argentina tendrá la peor caída de todos los países. Según el IIF, la economía local se desplomará 9,7 por ciento, similar a lo visto en la crisis de entre 1998 y 2002. Dicen, además, que en términos de riqueza, la destrucción será similar que retrotraer todo al 2007. O sea, la pandemia del COVID19 le robaría al país 13 años en términos de crecimiento económico.

El instituto de banqueros modificó sus proyecciones de abril para peor, cuando calculaban una disminución del PBI del 5,7 por ciento.

"En Argentina, COVID19 golpeó cuando la economía apenas se había estabilizado después de la crisis financiera de 2018. La pérdida acumulada de los ingresos será colosal y comparable a 1998-2002, cuando una serie de perturbaciones financieras llevaron a un período de reducción de varios años caídas", dice la institución internacional.

Pero la Argentina no estará sola en el batallón de países golpeados por la crisis. El Brasil de Jair Bolsonaro, viviendo una verdadera tragedia por la cantidad de muertos y contagiados por el COVID19, se encuentra en una situación similar. Ahí no se priorizó la vida de los ciudadanos pero la economía no respondió.

El IIF dice que la recuperación de la recesión de 2015-16 fue lenta y muy incompleta, incluso si se supone una fuerte caída en el crecimiento potencial. Brasil caería 7 por ciento este año, casi 3 puntos más que los números que manejaba la entidad en abril.

Y el último en el podio de los países que más sufrirán la caída de su actividad en la región está México, otro país que llegó tarde a tratar la pandemia. En ese caso, los banqueros creen que si bien México no experimentó ninguna recesión profunda en los últimos años, "la combinación de estancamiento persistente y el choque del COVID-19 también impulsará la producción muy por debajo de la tendencia", aseguran.

El país comandado por Andrés Manuel López Obrador será, detrás de la Argentina, el que más caiga en la región. Se estima un derrumbe de la economía del 8,7 por ciento este año, después de un 2019 casi neutro.

Otros países latinoamericanos la pasaron menos mal, pero tampoco podrán esquivar el cimbronazo. Por caso, Colombia caerá 5,4 por ciento -después de crecer más del 3 por ciento en 2019- y Chile cederá 4,4 por ciento luego de un 1 por ciento de suba el año pasado. Perú, por su parte, cederá 8,4 por ciento en 2020 pero venía de crecer 2,2 por ciento en 2019.

"Incluso si una recuperación se produjera pronto en América Latina, el legado de un largo período de malos resultados de crecimiento pesará en el espacio de la política y creará una perspectiva política y social desafiante", advierte el IIF.

De esta manera, la crisis por la pandemia muestra a las claras que nadie quedó a salvo. El único aliciente es que algunos países están financiando la tragedia del COVID19 con fondos provenientes del mercado y no con mega emisión monetaria únicamente. Ese es el caso de la Argentina que en default y sin acceso a obtener fondos, tiene que recurrir a los pesos que le emite el BCRA.

Eso hará, sin dudas, que la recuperación del país sea más lenta y en todo caso con más riesgos, como podría ser el inflacionario luego de que la parálisis económica desaparezca. Otros países, con acceso al fondeo del mercado, podrán hacer políticas más activas para que sus economías crezcan más rápido. (IProfesional) Por Leandro Gabin