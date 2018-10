Día de la Diversidad: Protesta de Pueblos Originarios frente a tribunales de Concepción en Tucumán

La comunidad Solco Yampa junto a organizaciones sociales realizan una multitudinaria protesta. Denuncian a jueces y fiscales por falta de celeridad en causas que atentan contra la propiedad.

12 de octubre

La manifestación, que congrega cerca de unas 400 personas, comenzó a las 10 frente al edificio del Centro Judicial Concepción. Los manifestantes también señalaron que recibieron amenazas de un empleado de los Tribunales sureño y manifiestan hechos que atentan contra el derecho a la propiedad.

"Este es un día especial para todos los Pueblos Originarios. No es un día de festejos al contrario un día para reflexionar. Desde hace tiempo venimos denunciando hechos. Por ejemplo amenazas que sufrimos, por las calumnias e injurias que recibimos, la tala indiscriminada de árboles así como por otras situaciones que atentan contra nuestro derecho a la propiedad comunitaria del territorio ancestral que habitamos y usamos, no tienen respuesta por parte de la Justicia. Pedimos a los jueces y los que no miren a otra parte que atiendan nuestro reclamos", explicó el cacique de comunidad Solco Yampa, Rolando Fregenal.

De la manifestación también participan la Corriente Clasista y Combativa, trabajadores rurales y organizaciones sociales.

Anteriormente conocido como "Día de la Raza", el 12 de octubre, es una fecha utilizada en la Argentina para promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios. En este sentido, en el año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre de "Día de la Raza" por "Día de la Diversidad Cultural Americana". (Primera Fuente)