Dia del medio ambiente : día de luchas socioambientales desde La Quiaca a Tierra del Fuego

5 de junio| |

Desde la Red de Luchas Sociambientales , cientos de organizacines ambientalistas de todo el pais dieron a conocer el siguiente documento :

Es momento de decir BASTA!!!

Los pueblos nos unimos ante la política expansionista de las multinacionales, que se instaló hace varias décadas en Latinoamérica, y que hoy profundiza el despojo atropellando nuestros mecanismos democráticos de decisión.

*Fracking, megaminería, centrales nucleares, agronegocios, curtiembres, represas, termoeléctricas, autovías, gasoductos*, todas actividades e infraestructuras que no sólo saquean nuestros bienes comunes sino también nuestra salud, el agua, los territorios... el futuro, incluso de los que contaminan.

Este plan económico nefasto, patriarcal que reprime las resistencias, ahonda las desigualdades, y arrasa con parte de nuestra historia, atacando abiertamente a los pueblos originarios preexistentes a los estados, debe ser visibilizado y denunciado en cada territorio por ir contra la vida misma.

Por eso el próximo *5 de junio* Día Mundial del Ambiente salimos a las rutas a compartir nuestros sufrimientos y verdades para convertirlos en un tejido de luchas socioambientales que movilice a los pueblos afectados por el extractivismo, y sometidos por empresas y funcionarios sin escrúpulos.

ANTE LA CRISIS DECIMOS BASTA!!! Invitamos a los pueblos a autoconvocarse de manera solidaria POR EL AGUA, LOS TERRITORIOS Y EL BUEN VIVIR.

Convoca RED DE LUCHAS SOCIOAMBIENTALES integrada por: SAN JUAN Asamblea Jachal No se toca CATAMARCA Asamblea El Algarrobo Asamblea del Yokavil, Santa María - Catamarca LA RIOJA Asamblea de Famatina, La Rioja Autoconvocados x el FAMATINA No se Toca Asambleas Riojanas Asamblea El Retamo, Nonogasta Chilecito Sin Contaminación Cooperativa Cuchiyaco de Castro Barros, La Rioja Asamblea por la Vida de Chilecito MENDOZA Asamblea Popular por el Agua CHUBUT Foro Ambiental y Social de la Patagonia, Comodoro Rivadavia Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides Asamblea Rawson - Playa Unión por el No a la Megamineria Movimiento de Trabajadores y Campesinos Autónomos, Rawson Vecinos Autoconvocados de Río Pico SANTA CRUZ Red Ecosocialista, Río Gallegos Movimiento Patagonia Libre RIO NEGRO/BUENOS AIRES Asamblea No Nuclear de Viedma y Carmen de Patagones Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones RIO NEGRO Asociación Civil Árbol de Pie - Bariloche, Río Negro BUENOS AIRES Asociación por la Justicia Ambiental Conciencia Solidaria Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina Movimiento Antinuclear Zárate Campana CÓRDOBA Seminario en Justicia Ambiental - Universidad Nacional de Córdoba Asamblea socio ambiental CASA Organización Territorial de Pueblos indígenas KAMI HENEN Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital ADARSA Asociación de Amigos del Río San Antonio Asambleas del Valle de Punilla SANTA FE Vecinos Autoconvocados por la Vida, Timbúes - Santa Fe NEUQUÉN Asamblea Centenario Libre de Fracking, Neuquén LA PAMPA Colectivo Sanitario La Pampa JUJUY Juntos Podemos en un Ambiente Sano Asamblea Socioambiental Cuenca de Los Pozuelos, Puna jujeña SALTA Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Rio Juramento Asamblea Socioambiental de Salta Yuyo Colorao TUCUMAN Pro Eco Grupo Ecologista LATINOAMERICA Coalición Latinoamericana contra el Fracking - COESUS Movimiento Climático 350. org ADHIEREN Isabel Dominguez - Montevideo, Uruguay CHILE: Comisión Justicia y Paz, Aysén Pastoral Social, Aysén Luis Infanti De la Mora, Obispo de Aysén Comité pro Defensa de la Flora y Fauna Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén ARGENTINA Mara Puntano Abogada UTD Mosconi y Comunidades Originarias de Salta Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, Allen - Río Negro Sindicato de Trabajadores de Prensa, Comodoro Rivadavia - Chubut Asamblea Valle de Conesa, Río Negro Asamblea Socioambiental Fiske Menuco, Río Negro Departamento Socioambiental Unter Villa Regina, Río Negro Asamblea Socio Ambiental de Cipolletti, Río Negro Espacio de Participación Popular SAO-Las Grutas de Río Negro Ambiente Saludable San Andrés de Giles, Buenos Aires Asamblea de Ancasti por la Vida, Catamarca MST, Comodoro Rivadavia "Colectivo Me Hago Cargo" Pueblo Belgrano, Entre Ríos Asamblea No a los agrotóxicos, San José - Colón Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón Red Ecosocialista Córdoba No a la Mina Buenos Aires Marea Roja en la ILPS, Rosario Feria Agroecológica, Córdoba Asamblea No a la Entrega de la Costa de Quilmes y Avellaneda, Buenos Aires Asamblea Las Malezas - Rosario Foro Ambiental Rojas Red de Abogados de Pueblos Fumigados Asociación Manekenk - Tierra del Fuego Federación Universitaria Patagónica - Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales (CEHCSo - Comodoro Rivadavia) Tramalatierra acción audiovisual / CABA Asamblea NO a la Termoeléctrica de Villa María - Córdoba Asamblea Lujanina por los Bienes Comunes - Mendoza Agencia de la Calle, Periodismo Ciudadano por el Desarrollo Sustentable Empatía Noticias Asamblea Unidad de los Pueblos en Defensa de la Tierra Cooperativa William Morris - La Plata Asociación Civil Escuela de Vida - Ensenada Biblioteca Antiespecista Barry Horne - Ciudad de Buenos Aires Red Federal de Docentes por la Vida ONG UPVA Unidos por la Vida y el Medio Ambiente Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos Paren de Fumigar las Escuelas Asamblea de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Cerro Pocitano Vecinos Autoconvocados de Arroyo Leyes - Santa Fe Asamblea Riojana Capital Asamblea Argentina sin Fracking - Buenos Aires Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía (hijxs y familiares de militares genocidas) Vecinos Autoconvocados por el Control de Agrotóxicos de Trenque Lauquen Foro Ambiental Rojas Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA) Colectivo Documental Semillas Encuentro Socio-Ambiental Nacional de la Salud y la Vida Alimentos Naturales en Red Ecos de Chivilcoy Ecos Córdoba ConCiencia Agroecológica 9 de Julio Grupo de Vecinos Ambientalistas Autoconvocados de Pigüé Centro Cultural Colgados de la Rama - Chivilcoy Revista Trasla Colectivo Música Contra Monsanto Malvinas Lucha por la Vida - Línea Fundadora Multiespacio Cultural "La Puerta" - Puerto Pirámides, Chubut Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir Movimiento Argentina sin Fracking y CLEPSA - Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, Sociales y Ambientales U.T.D. Mosconi (Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi) Comunidad Paravachasca de Comechingones Asamblea Fiambalá Despierta - Fiambalá, Catamarca Guardavidas Rosario - Santa Fe Resistencia Originaria de Embarcación - Salta Comunidad Indígena del Pueblo de la Nación Diaguita del Valle de Tafí - Tucumán Red de DDHH de Salta Huerta Agroecológica del Movimiento Clasista Combativo, Resistencia, Chaco Dirección de Bienes Comunes CTAA Asamblea Ambiental de Necochea Quequén Abuelazo en Bariloche Asociación Civil Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo - Córdoba V.U.D.A.S. (Vecinos Unidos por el Derecho al Ambiente Seguro, por la erradicacion de Porta Hnos. S.A.) - Córdoba