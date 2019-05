Diez claves del discurso de CFK en la Feria del Libro

CFK presentó Sinceramente en el predio de la Sociedad Rural y expuso su idea de unir al país con un "contrato social de ciudadanía responsable". El Pacto Social como antecedente.

10 de mayo

1.- “Quiero agradecer a Alberto Fernández por la idea de escribir este libro”

2.- “El título iba a ser Néstor y yo y yo le agregue nuestros hijos también. Bien de familia, el memorándum con Irán y después el libro fue ocurriendo”.

3.- “El libro lejos de plantear enfrentamientos o peleas suma interpelación, pero una interpelación a todos: a las dirigencias sociales, sindicales, empresariales, culturales e intelectuales. Una interpelación a la sociedad”.

4.- “Yo tengo registro de muchas crisis. La primera en el ´75 en la que uno la vivía no como protagonista, pero qué podía protagonizar uno en aquel vendaval. El famoso Rodrigazo, lo que vino después con la dictadura.".

5.- “Muchas veces se etiquetan o se ponen cosas y por allí bueno, ustedes lo habrán escuchado, los planeros, choriplaneros, etc. La verdad es que Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos, en medio de una crisis muy importante en el 2003".

6.- "Es importante conocer y tener la información. Cuando nos fuimos del Gobierno dejamos 207 mil planes y hoy casi hay medio millón. Sinceramente compatriotas, estamos en un momento muy especial de nuestro país y de nuestra historia".

7.-"Permítanme decirles que va ser necesario un contrato social de todos los argentinos y de todas salas argentinas. Con metas cuantificables. Me acuerdo el pacto social de Perón y Gelbard, nos hacen falta empresarios con esta magnitud".

7.- "Sinceramente, compatriotas estamos en un momento muy especial de nuestro país y de nuestra historia. Es necesario aportar este tipo de debates y discusiones y sinceramente como lo digo y es el aporte que puedo hacer y dar, para que entre todos podamos construir algo diferente, algo diferente a todo".

8.- "No hay mayor compromiso, primero del estado y segundo de los empresarios también para generar empleo, no hay posibilidades en este mundo tan difícil de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte".

9.- “Escribí desde los distintos lugares que todos y todas tenemos. No creo en los neutrales, yo no soy neutral, nunca lo fui y no lo voy a ser”

10.-"Me acuerdo cuando impulsábamos el consumo y el mercado interno, miren lo que está pasando en Estados Unidos, la economía vuela, tienen el índice de desempleo más bajo de hace 50 años, teóricamente la Reserva Federal debería subir la tasa de interés para, precisamente, que la economía baje. Pero no, algunos se dieron cuenta que tenían que volver a generar trabajo industrial para volver a generar riquezas. Sería bueno que aquellos que viajan allá, imiten lo que hacen allá en Estados Unidos".

El discurso de CFK duró cerca de cuarenta minutos y, si bien se trató de la presentación de su libro "Sinceramente", mencionó la crisis económica que estamos viviendo pero no a sus responsables, como el Fondo Monetario Internacional. Tampoco hubo ninguna mención concreta a las reformas laboral y previsional en su larga exposición.