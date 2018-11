Diputado jujeño defendió el trabajo infantil en el tabaco

El diputado del bloque Cambia Jujuy que responde al gobernador Gerardo Morales, José Marcelo Nasif, defendió el trabajo infantil en los campos de tabaco. Lo hizo en medio de una sesión donde se debatía sobre los casos de trabajo infantil divulgados en Jujuy.

15 de noviembre

En un encendido discurso, el diputado Marcelo Nasif del partido Primero Jujuy, integrante del bloque Cambia Jujuy del actual gobernador Gerardo Morales, hizo una defensa y reivindicación del trabajo infantil en general, y del realizado por niños en los campos tabacaleros en particular. Sus dichos se dieron en el marco de un debate legislativo abierto a partir de la intervención del diputado del PTS-Frente de Izquierda Alejandro Vilca, quien solicitó se aprobara un pedido de informe al Ministerio de Trabajo para que detallara sobre los 45 casos de trabajo de menores autorizados por el Gobierno, que salieron a la luz la semana pasada.

Luego de un largo debate, a la hora de votar el oficialismo desestimó el pedido de informes y con su mayoría automática bloqueó la iniciativa del Frente de Izquierda. En el medio quedaron los dichos de Nasif. “Si hay algo que a ningún argentino le va a pasar en este país, no va a morir, es trabajando”, “parece que hay algunos que estimulan, y les parece que lo único que está bien es alcanzar un plan, de estos planes rascar, dormir, descansar”, disparó para abrir el debate.

Pero luego se metió de lleno en el tema. “Se habla del trabajo infantil, y debo recordarle a todos, que a los que estamos aquí nada nos pasó por ayudar a nuestros padres cuando éramos niños. Me imagino que esa situación a la que se menciona toma registro en el campo. Mire señor presidente, en el campo los chicos ayudan a sus padres, y ayudan en esas frágiles economías que tienen, y muy bien le vienen algunos pesos que hacen con trabajos que solamente los niños pueden hacer. Un chico no va a hacer cosas que no puede hacer, el esfuerzo más grande que pueden realizar cuando mucho es encañar o desencañar tabaco, tareas absolutamente livianas y que no hacen nada, porque hacen a la cultura del trabajo”, lanzó el legislador. “Y es bueno que todos aprendamos, porque algunos si ni de chicos ven una pala, cuando la ven de grandes se infartan”, remató.

Para cerrar, el diputado “de valores católicos” según sus propias palabras, se preguntó: “Cuando se habla de explotación, de esclavitud, ¿a qué se refieren? En este país si cuesta hacer trabajar a un grande, qué vamos a hacer trabajar a un chico”. (LID)