Diputados: en una sesión con escándalo incluido se votó el proyecto del oficialismo

Después de una fuerte polémica por cómo se consiguió el quorum, la norma se aprobó con la ausencia de Juntos por el Cambio que se retiró del recinto y la abstención de la izquierda, que presentó un proyecto propio y denunció que es mentira que se eliminaron los privilegios.

27 de febrero

En lo que fue una sesión atravesada por fuertes polémicas, este jueves el Frente de Todos consiguió el quorum para sesionar apenas un minuto antes de que se venciera el tiempo reglamentario.

La polémica se desató porque Daniel Scioli, designado como embajador en Brasil pero cuya renuncia como diputado aún no fue aceptada, aportó la banca decisiva para que se pueda sesionar, lo cual fue aprovechado por Juntos por el Cambio para retirarse de la sesión

“De la noche a la mañana porque le falta uno lo sientan en la banca”, denunció el diputado Mario Negri, y aseguró que el oficialismo cometió una irregularidad, que "recuerda lo peor de los años ’90".

"No es un hecho normal y que pueda pasar por alto. No es un hecho que se resuelva a los gritos, y torna inválido el quórum con el que se dio comienzo a la sesión", afirmó el diputado. También amenazó con retirarse del recinto y realizar una denuncia en la justicia, si el presidente de la Cámara no levantaba la sesión y la convocaba nuevamente “como corresponde”.

Por su parte, Sergio Massa, actual presidente de la Cámara, respondió: "Hasta que haya aceptación por parte del cuerpo de la renuncia, el diputado sigue siendo diputado y este cuerpo no ha tratado la renuncia del diputado Scioli".

En ese marco, la sesión comenzó y Juntos por el Cambio se retiró del recinto.

Por su parte, el Frente de Izquierda dio quórum y dentro del recinto tanto Del Caño como Del Plá defendieron el dictamen de minoría del FIT, salido de la Comisión que se realizó este miércoles.

Nicolás del Caño cuestionó el proyecto del oficialismo y planteó que lejos está de la intención de terminar con los privilegios de unos pocos.

“Hoy estamos en esta sesión, y estamos discutiendo esto no porque se pretenda eliminar las jubilaciones de privilegio, sino justamente por el escándalo que significó el ajuste a millones de jubilados y jubiladas que cobran un poco más de la mínima”, comenzó su intervención el referente del Frente de Izquierda, e hizo referencia a la votación de la llamada ley de Emergencia cuando desde el FIT se alertó y denunció que se trataba de un ajuste.

Acto seguido, Del Caño argumentó su afirmación inicial: “Acá no hay que engañarse. No se plantea eliminar los privilegios, fíjense que los jueces son vitalicios y van a seguir siéndolo, fíjense que los jueces son nombrados por las componendas de los partidos mayoritarios y eso va a seguir siendo así, fíjense que los jueces cobran dietas abultadísimas y eso va a seguir siendo así, fíjense que los jueces van a seguir siendo eximidos de pagar el impuesto a las ganancias cuando se lo cobran a las trabajadores y trabajadoras, fíjense que van a tener el 82 % móvil que se le niega a la gran mayoría de los que trabajaron toda su vida. Entonces, acá, se está manteniendo lo fundamental de los privilegios que tienen”.