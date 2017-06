Disidencias en el gabinete: Indec desmiente a Dujovne

Este día miércoles se conoció un comunicado de prensa del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que intenta aclarar las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre la pobreza en Córdoba.

31 de mayo

La gacetilla indica que el Indec "se ve en la obligación de aclarar las expresiones vertidas por el ministro de Hacienda de la Nación, Lic. Nicolás Dujovne, a través de Radio Mitre Córdoba –y reproducidas por el Diario La Voz del Interior- en el sentido de que las autoridades del Instituto se encuentran revisando las mediciones de pobreza del segundo semestre de 2016 correspondientes al aglomerado Gran Córdoba".

Dujovne, que está de visita en Córdoba, había señalado que "Cuando vimos los números de Córdoba conversamos para revisar y ver algún sesgo. Las autoridades están revisando si hay un sesgo metodologíco, pero desde ya no hay ninguna intencionalidad política". El ministro se refería a la estimación que arrojaba un 40,5 % de pobreza en el Gran Córdoba.

No obstante, el Indec informó que "se han mantenido numerosas reuniones con los funcionarios de la Dirección General de Estadística y Censos de esa provincia, a partir de las cuales no se observa que exista ninguna objeción metodológica sólida respecto de los resultados obtenidos. En consecuencia, no se está efectuando ninguna revisión de las cifras publicadas. Se ha ofrecido a la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba fortalecer la asistencia técnica que habitualmente proporciona el Indec.".

Finalmente, el comunicado concluye diciendo que "El Instituto observa con preocupación que las manifestaciones del Señor Ministro puedan ser interpretadas como una afectación de la independencia técnica del organismo.".

Desde la asunción de Cambiemos, la políticas de ajuste sobre el salario y el empleo han generado 1,5 millón de nuevos pobres y 600 mil indigentes según estimaciones de la Universidad Católica Argentina (UCA).