Dólar incontrolable: ya supera los $ 30 en algunos bancos

La divisa norteamericana trepa fuerte en el inicio de la jornada cambiaria, escalando un peso desde el cierre de este jueves.

10 de agosto

En el inicio de la jornada cambiaria el dólar sube un peso y se ubica en $ 29,71 según el promedio elaborado por el Banco Central. En algunos bancos y casas de cambio, la moneda norteamericana escala hasta casi los $ 30. En el Banco Galicia y en el Francés se ofrece a $ 29,99.

En el segmento mayorista la divisa aumenta un 3,5 % (99 centavos) a $ 29,10.

La suba alcanza a más de un peso en relación al cierre de este jueves, cuando había terminado cotizando en $ 28,69.

La incertidumbre por el rumbo de la economía y los factores externos como la tensión entre China y EE.UU., las nuevas sanciones que el imperialismo norteamericano impuso a Rusia y Turquía aumentaron el riesgo país en los “países emergentes” e impulsó la suba de la divisa.

El escándalo de los cuadernos impactó porque los inversores se están volcando al dólar por cobertura ante los efectos que tendrá en la economía local que ya atraviesa una crisis.

También presiona al mercado cambiario la reducción del monto subastado a diario por el Banco Central provenientes del acuerdo con el Fondo. De los U$S 100 millones iniciales, el volumen a licitar se redujo a U$S 75 millones de entre el miércoles y viernes pasados, hasta los actuales U$S 50 millones.

El mercado cambiario ayer sufrió el impacto de la salida de capitales de los “países emergentes” con Turquía y Rusia liderando, hoy se repite la misma presión sobre el dólar.

El analista financiero Christian Buteler sostuvo al Cronista que "cuando tenes las defensas bajas lo que para otros es un refrío, para vos puede ser una pulmonía" y sugirió que "obviamente" el Gobierno "debe intervenir", ya que considera que "debe evitar esta volatilidad en el tipo de cambio y más cuando se da con escaso volumen".

La rigidez monetaria de Caputo y el Banco Central con elevadas tasas y dolarizando los pasivos para desarmar la bomba de las Lebac contuvo por un plazo la disparada del dólar, pero no eliminó las causas de la corrida cambiaria. El salto de la divisa vuelve a poner al desnudo la fragilidad económica y política del Gobierno. Una economía en crisis que se puede agravar con los CuadernosGate .