Dólar paralelo alcanzó su máximo histórico con una cotización de $ 17,10

El dólar oficial se mantuvo estable en $ 16,20. Los corredores cambiarios aducen la suba del paralelo a compras para atesoramiento con pesos no declarados al fisco y a la demanda turística.

4 de enero

El dólar paralelo marcó ayer un nuevo máximo histórico de $ 17,10 para la venta (alcanzando $ 17,20 a media rueda) en la plaza local y amplió a 5,55 % la brecha que lo separa del que se ofreció a $ 16,20 en el promedio de bancos y casas de cambio porteñas, mientras el mayorista volvió a repuntar.

"En la primera rueda del año con actividad plena (el lunes fue feriado en los Estados Unidos, ndr), el tipo de cambio recuperó posiciones y se acercó nuevamente a los valores más altos exhibidos en el año anterior", analizó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Quintana también explicó que la demanda se debe a “plata que sale del circuito por razones impositivas, compra de dólares para atesoramiento con dinero no declarado”, como así también a quienes adquieren divisas para las vacaciones.

Por su parte, el dólar mayorista subió 2,50 centavos ó 0,16 % a $ 15,945 para la venta, en una rueda en que se negociaron U$S 413 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron 51,50 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y 374 millones en el ROFEX.

"La escasa participación de la banca pública en la jornada eliminó parcialmente la interferencia oficial, que acotó la evolución de los precios del dólar en el último tramo de diciembre pasado y liberó su recorrido para que la corrección de los precios reflejara con mayor claridad la relación de fuerzas del mercado en los primeros días de 2017", completó Quintana.

El Banco Central difundió ayer su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) Diciembre de 2016, un informe realizado sobre la base de 50 informantes locales y extranjeros que pronosticaron un tipo de cambio nominal de entre $ 16,10 y $ 16,80 por dólar para los primeros cinco meses de 2017, y de $ 18,50 (16,80 % interanual) para diciembre próximo.

Operadores mencionaron que la autoridad monetaria no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Las reservas internacionales del Banco Central subieron el lunes U$S 18 millones hasta alcanzar a U$S 38.799 millones, según datos provisorios de la entidad.

El leve repunte de la divisa en el segmento mayorista no se reflejó en el promedio de bancos y casas de cambio de esta ciudad, donde la cotización oficial quedó a $ 16,20.

El dólar denominado "contado con liquidación" se ubicó en $ 16,05 y el dólar bono cerró en un valor similar.

En el mundo, el dólar subió a 1,041 por euro y a 1,224 por cada libra esterlina, en tanto quedó en San Pablo a 3,25 reales brasileños por unidad.

Evasión y fuga

A pesar que el Gobierno tuvo un importante éxito con un blanqueo de capitales con enormes beneficios, la suba del dólar sigue reflejando la evasión de impuestos, según reconocen los propios operadores de la city porteña. Son dólares que se fugan del circuito oficial.

El blanqueo sumó cerca de U$S 100.000 millones mientras las estadísticas oficiales del INDEC registran fugados más de U$S 200.000 millones. Es decir, que el éxito en comparación a los blanqueos previos que arrojaron cifras muy inferiores al actual, no es tal en relación al volumen de activos fugados: alcanzó sólo el 50 %. Es más, estimaciones no oficiales sitúan la fuga en U$S 400.000 millones.

Incluso, la relativa abundancia de dólares, gracias al megaendeudamiento en curso y el blanqueo, está financiando en simultáneo una nueva fuga que alcanza un promedio de U$S 1 mil millones mensuales. (LID)