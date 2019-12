Dólar turista en claves: ¿qué implica y porqué sube el dólar blue?

Desde el Gobierno de Fernández confirmaron que preparan la aplicación de un impuesto del 30 % sobre las compras en el exterior, este “dólar turista o tarjeta” rondaría los $ 82. El primer efecto fue la disparada del dólar blue en más de $ 5, cerrando a $ 71,50.

17 de diciembre

Fue Santiago Cafiero, actual jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández, quien confirmó este domingo en una entrevista televisiva que preparan enviar al Congreso un proyecto de ley que contempla un impuesto a las compras en el extranjero del 30%.

Esta decisión se enmarca en un conjunto de otras medidas económicas anunciadas como la suba de las retenciones a las exportaciones (soja, granos) oficializada el sábado por decreto y la doble indemnización por 180 días. O las medidas que saldrían por decreto confirmadas por Alberto Fernández: modificaciones en la ley de movilidad jubilatoria, bonos de $ 2000 y $ 5000 en diciembre y enero para AUH y jubilaciones, congelamiento de tarifas por 6 meses y el bono para los estatales de menores ingresos quedó sin confirmar.

¿Qué implicaría esta medida?

Teniendo en cuenta que la letra chica se conocerá a partir de este martes cuando ingrese al recinto el proyecto de ley ómnibus o megapaquete económico, que planea tratar el oficialismo en sesiones extraordinarias, fue Santiago Cafiero quién adelanto como se aplicará el “dólar turista” en distintas declaraciones a los medios.

Cafiero sostuvo que: "El impuesto que se va a cobrar a las compras en el extranjero será del 30% y esto beneficia al turismo local."

La medida afecta de manera directa a los argentinos que deciden vacacionar fuera del país y/o realizar compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera sea de bienes, servicios como la reserva de un hospedaje, compras que paquetes turísticos y pasajes. Es decir, propone cobrar una sobretasa impositiva del 30 % a todas las operaciones de compra con tarjetas de crédito y débito, a los consumos en el exterior como a los servicios contratados dentro del país.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había confirmado en conferencia de prensa que dada la fragilidad de la situación económica que atraviesa el país, el cepo "hard" macrista no se levantará. En el mismo sentido, la aplicación de este impuesto al turismo podría reducir el déficit de la cuenta externa durante 2020 a U$S 4.500 millones, aportando unos U$S 1.500 millones, de acuerdo con estimaciones de la cartera de Economía.

¿Netflix, Spotify y Airbnb están incluidos?

Sí, estas plataformas de servicios de suscripción que se cobra en dólares –aunque se paguen en pesos- estarían alcanzados por el impuesto del 30 % del dólar tarjeta. La misma suerte corren los servicios de reserva de hospedaje como Airbnb -muy utilizados por quienes realizan viajes al exterior (o locales) intentando abaratar costos- ya que se cobra en dólares.

En consecuencia, el impacto del impuesto llevaría al paquete básico de Netflix (con acceso a una pantalla) de $ 179 a $ 230. Para la plataforma musical Spotify, utilizada ampliamente por los jóvenes, el básico pasará de $ 99 a $ 128, mientras el plan familiar superaría los $ 190.☹

¿Por qué se dispara el dólar blue?

La pax cambiaria garantizada por el cepo hard cambiemita que logó estabilizar el tipo de cambio en $63 hace semanas, podría volver a escena. Luego del anuncio de Cafiero sobre el dólar turista, este lunes las páginas de pasajes y venta de paquetes colapsaron ante el intento de la gente por zafar del impuesto aún no aprobado.

El dólar blue también sintió el impacto por una mayor demanda. Mientras se calcula que el dólar turista podría ubicarse alrededor de los $ 82, y teniendo en cuenta el límite de USD 200 mensual de compra; el dólar informal se vuelve una opción atractiva. Siguiendo esta lógica, quienes necesiten dólares para costear sus vacaciones o realizar alguna compra, prefieren hacerlo a un valor menor al del dólar turista, esa mayor demanda sobre el blue explica su salto.

Sólo este lunes subió $5, cerrando a $ 71,50, y es esperable que continúe subiendo acercándose a los $82. El incipiente peligro que podría adelantar esta dinámica es el de posicionar al dólar blue como el nuevo valor de referencia, implicando un atraso del dólar oficial y ampliando una vez más la brecha cambiaria.

Gustavo Neffa, de Research for Traders decía al diario Clarín que: "Con las medidas que anunció el Gobierno la brecha se va a seguir ampliando. Cuando se estableció el nuevo cepo llegó a estar en 38% -con respecto al dólar CCL, el que se usa para sacar divisas del país-, así que todavía tiene margen para seguir subiendo." Y agregó: "La cotización del blue va a tender a tener un término medio entre el MEP y el CCL", es decir entre $ 72,50 y $ 75,50 a los precios actuales. "El riesgo que se corre es que el blue se transforme en el dólar de referencia para los precios".

¿Se podría deducir su costo de ganancias?

Los trascendidos oficiales remarcaron que la medida tributaria que grava con una alícuota mayor a las compras en moneda extranjera y que será creada a través de la aprobación del megapaquete económico en el Congreso, estará guiada por la “solidaridad contributiva”. Y por la intención de evitar que el país siga perdiendo dólares de las reservas del Central.

Es por esta razón, que a diferencia del dólar turista que se aplicó hacia el final del mandato de Cristina Fernández, en esta oportunidad no podrían descontarlos a cuenta de otros impuestos, como el de Ganancias principalmente.

Este martes se conocerán los detalles de las medidas económicas que el gobierno pretende aprobar para hacer frente a la alarmante situación económica que implica una inflación anual cercana al 55 %, salarios que han perdido poder de compra, desempleo en aumento y niveles de pobreza cercana al 40 %. Pero no todos perdieron en los últimos 4 años, el campo, los bancos y las energéticas son sólo un ejemplo conocido de los grandes ganadores del macrismo. Leyendo la letra chica de la propuesta de Guzmán y el equipo económico se podrá medir en concreto si alcanza para recuperar lo perdido o no. (LID)