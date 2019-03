Dónde hay un mango, viejo Gómez: los remedios que más consumen los jubilados subieron 540 %

La inflación de los medicamentos para los jubilados entre mayo de 2015 y febrero de 2019 alcanzó el 257 % de aumento. Entre los que más consumen se incrementó su precio por encima de 560%. Sin embargo la jubilación mínima subió solo un 172 %.

El informe que dio el Centro de Economía Política (CEPA) arrojó que la inflación alcanzó a los remedios entre mayo de 2015 y febrero de 2019 generando un aumento del 257%, con casos de medicamentos esenciales que incrementaron su precio por encima de 560%. Sin embargo lo que cobran por la jubilación pasó de $3.821 a $ 10.410 entre mayo de 2015 y la actualidad.

"Yo como carne una vez por semana y aprovecho que mi hija me lleva con ella los sábados y domingos. Dejé de salir a tomar el té con mis amigas, mi marido usa pañales y trato que de duren mucho más que antes", contó Nelly una abuela que vive en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la CEPA "el poder adquisitivo de la jubilación mínima se retrajo 19,2% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo de 2015 y el medido en diciembre de 2018, es decir, la pérdida representa unos $1.800 mensuales aproximadamente, considerando la jubilación mínima de $9.309 en diciembre de 2018".

"A mi ya no me alcanza como antes, volví a trabajar cosiendo para las vecinas del barrio porque esta imposible vivir así", relató Zulma, ella es de Rosario y la realidad no dista mucho de la Capital Federal.

La inflación que están sufriendo las jubilaciones sumado a la quita de la entrega gratuita por parte de PAMI de la medicación para patologías crónicas deja a las personas mayores en situación de mucha vulnerabilidad.

"Las personas mayores tienen costos muy superiores a la del resto de los habitantes, dada la importante erogación en medicamentos, atención de la salud, transportes (utilizan más taxis o remises por la disminución en la movilidad física), servicios especializados como los cuidadores en domicilios, prótesis y ortesis, y alimentos recomendados con dietas especiales, entre otros" informó la CEPA.

Claramente a este Gobierno no se le mueve ninguna fibra sensible en este nuevo golpe para los viejitos, la oposición que fue y es garante de la gobernabilidad tampoco se queda atrás. Un aliado de ellos es el Fondo Monetario Internacional que dice que las personas viven mucho, y si viven mucho que sigan trabajando, por eso las “urgentes sugerencias” a nivel mundial de reformas jubilatorias.

Por Tomás Máscolo(LID)