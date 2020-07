Duro cruce entre Cristina Kirchner y Martín Lousteau: "No me tutee", le dijo el senador

Protagonizaron un duro cruce verbal tras la sesión parlamentaria en la que la Cámara alta aprobó una serie de DNU firmados por Alberto Fernández

24 de julio

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Martín Lousteau protagonizaron un duro cruce verbal tras la sesión parlamentaria en la que la Cámara Alta aprobó una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por Alberto Fernández y rechazó uno emitido por Mauricio Macri.

El motivo de la discusión fue la decisión de la Vicepresidenta de corregir el acta de votación de uno de los decretos que extendieron por 60 días la realización de las sesiones remotas en la Cámara Alta. Apenas culminó la sesión, Lousteau se levantó y se dirigió a la titular de la Cámara Alta.

"Distancia reglamentaria", lo frenó Cristina Kirchner. La frase generó una inmediata respuesta del senador: "¿Distancia reglamentaria? La mantengo, pero hace falta el barbijo y no todos lo estamos usando", lanzó el exministro de Economía en alusión a la negativa de la vicepresidenta a usar tapabocas durante las sesiones.

"Mira..", intentó continuar Cristina Kirchner, que no pudo terminar la frase ante la interrupción de Lousteau. "No me tutee porque yo la estoy tratando de usted", le respondió el senador, según reconstruyó el diario La Nación.

Juntos por el Cambio había logrado dejar constancia en el documento de su postura sobre la votación, según la cual el decreto cuestionado no había alcanzado la mayoría de dos tercios que se exige para modificar el reglamento de la Cámara.

Cruce a la vista de todos

Minutos antes, y por esta misma cuestión, Cristina Kirchner y Lousteau ya habían expresado sus diferencias. Fue cuando el senador le respondió al jefe del bloque oficialista José Mayans expresó su enojo porque la oposición reclamó por la cuestión del acta de votación cuando se discutía un tema diferente.

"La verdad que si hay alguien que es llamativo que haga alusión a que nos vamos de tema es un senador que cada vez que cierra habla de cualquier cosa, como Mario Sánchez, y nos dice a nosotros de qué podemos y de qué no podemos hablar", disparó Lousteau en dirección al formoseño.

Le voy a recordar señor senador Lousteau que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador... Lo comparó con un cómico, lo acaba de comparar con un cómico", intervino la Vicepresidenta.

Y Lousteau continuó: "Sí, de la misma manera que él [por Mayans] nos acaba de decir a nosotros desubicados". Así, la sesión que había transcurrido en buenos términos, se desmadró en solo minutos.

La presidenta del Senado le indicó que "las manifestaciones quedan en la versión taquigráfica, no en el acta" y agregó: "Su interpretación de las mayorías y las minorías queda en versión taquigráfica, como todas las opiniones".

Pidió la palabra entonces Lousteau para reforzar la postura del interbloque opositor y seguidamente, Mayans se molestó: "Esto no se hace. Lo que están haciendo Naidenoff y Lousteau. Después se quejan. ¿Que tienen que ver los DNU con lo que dice Naidenoff?".

Varios senadores y senadoras de la oposición lo interrumpieron y Mayans continuó: "Hacen esto. Interrumpen. ¡Es una desubicación total! En ese caso corresponde que les retire el uso de la palabra", agregó el formoseño dirigiéndose a Cristina Kirchner, quien luego volvió a darle la palabra a Lousteau.

"Si algo es llamativo, es que nos diga que nos vamos de tema un senador que cada vez que cierra habla de cualquier cosa como Mario Sánchez. Podemos hablar de todos los temas", agregó el senador de Juntos por el Cambio. Fue entonces cuando intervino Cristina Kirchner, que incluso pidió que le "corten el micrófono a Mayans" cuando el oficialista intentó retrucar, para luego dirigirse a Lousteau: "Le recuerdo señor senador Lousteau que no puede referirse a otros senadores en términos ofensivos. Sí, lo comparó con un cómico".

"He soportado cualquiera cosa de ustedes, desde insultos, autorizar allanamientos, es increíble que no puedan aceptar que son minoría. Les pido por favor que nos tratemos institucionalmente y aceptemos el juego de mayorías y minorías", enfatizó.

En medio de la votación, el opositor Esteban Bullrich le recordó a Cristina Kirchner que la presidenta de la Cámara "no puede opinar", a lo que la ex mandataria respondió aludiendo a su primera intervención: "No opiné sobre el tema, sino sobre el trámite de votación". (IProfesional)