EL VERDADERO SAQUEO: Que el CuadernoGate no tape el robo del capital financiero al pueblo trabajador

En una operación político-judicial-mediática sin antecedentes en la historia argentina que involucra a funcionarios y exfuncionarios, empresarios y hasta prófugos en causas de corrupción, una especie de inicio de “Lava Jato” criollo, tiene como objeto de delito un monto de dinero que, con suerte, podría llegar a U$S 160 millones.

7 de agosto

Apoyada en elementos tan verídicos como la corrupción argentina, de la que ya nadie se sorprende y que expresa, en definitiva, lo más degradado de la forma de funcionamiento del capitalismo local, la novela de la superestructura política intenta posicionarse como explicación de varios de los males que aquejan a millones de familias. En particular, el empeoramiento de las condiciones de vida.

En este contexto, la malversación de fondos, el uso de los ámbitos del Estado para intereses propios y el arreglo de negociados entre funcionarios y empresarios con fondos públicos no puede más que prender la mecha de la indignación y la bronca del pueblo trabajador que "lo mira por TV".

Sin embargo, tomado en su verdadera dimensión, el escándalo de los cuadernos (que nunca aparecieron y hicieron resugir el tema de las coimas en la política argentina), o aquél de los aportantes truchos de la campaña de María Eugenia Vidal, no son más que un "vuelto" en el marco del verdadero robo a los trabajadores.

No hace falta buscar fotocopias de cuadernos que hablan de un relato de corrupción.

Así, por ejemplo, la fuga de capitales está cobrando magnitudes impresionantes. Llegó a los U$S 16.676 millones en el primer semestre, más que duplicando el valor registrado el primer semestre del año pasado. Sólo con el gobierno de Macri la fuga superó los U$S 50.000 millones. Pero también durante los gobiernos kirchneristas el gran capital y los empresarios locales la "levantaron con pala" y acumularon un nivel de fuga de U$S 100.000 millones.

La deuda pública ha sido otro negocio altamente fraudulento y corrupto, que sin embargo pasa por instituciones como el Congreso, como con aquel pago a los fondos buitre en 2016 apoyado por el peronismo en el Senado.

Durante los gobiernos kirchneristas se destinó al pago de capital e intereses de deuda más de U$S 200.000 millones, convalidando toda la deuda previa ilegal e ilegítima. Estos pagos eran realizados con excedentes externos obtenidos en un ciclo especial de alza de las commodities a nivel internacional y gracias a la fuerte crisis de 2001 descargada sobre los trabajadores.

El kirchnerismo también se enorgulleció de pagar la deuda con reservas del Banco Central. Sin embargo la deuda tampoco dejó de crecer, aún con las reestructuraciones de 2005 y 2010, en donde se premió a los especuladores con el cupón PBI y ganancias del 300 %. En 2015 la deuda pública alcanzó U$S 223.000 milones.

Con el macrismo la deuda se multiplicó rápidamente, alcanzando oficialmente al 70 % de PBI. Mientras el gobierno busca recortar U$S 300 mil millones de gasto entre Nación y provincias en 2019, los especuladores siguen ganando con los intereses. El peso de la deuda en el presupuesto se duplicó en la administración Macri, llevándose el 16 % del erario público al año. Mientras tanto, el gobierno pagó más de U$S 128 mil millones entre capital e intereses. Ahora fue en busca del propio FMI, sujetando aún más los destinos económicos a los intereses del capital financiero internacional.

Mientras la economía de todo el país se hunde, la banca financiera se aprovechó de la corrida cambiaria y la bicicleta financiera. El sector creció 10,8 % en mayo y los bancos acumularon ganancias por $ 14.555 millones, un 76,1 % más que en el mismo mes del año pasado.

Sólo por el pago de intereses de Lebac, el Banco Central destinó en promedio unos $ 30.000 millones al mes desde 2015 para aceitar el negocio de la bicicleta financiera con altísimas tasas de interés.

Mientras tanto, los Macri, Caputo y otros tantos empresarios de la "burguesía nacional" tienen fugados en paraísos fiscales alrededor de U$S 400 mil millones.

Durante la "década ganada", entre las quinientas grandes empresas del país, aproximadamente el 75 % de la facturación correspondía a compañías extranjeras. Las 500 principales empresas que releva el Indec concentran el grueso del comercio exterior (más del 80 %). Pero la gran mayoría de las exportaciones lo realizan poco más de 50 empresas, pertenecientes a los principales complejos exportadores.

A su vez, sólo un grupo de 4.000 terratenientes monopolizan la mayor parte de la tierra cultivable del país, apropiándose de gran parte de la renta difierencial, favorecida ahora por la devaluación del 50 % y la rebaja de las retenciones a la soja, el monoculltivo sobre el cual se apoya la economía del país. El poder del agropower se articula con el hecho de que la cadena de producción está concentrada en un puñado de agroexportadores y proveedores de insumos.

Haya crisis, o haya expansión económica, un grupo minúsculo de bancos internacionales, acreedores de deuda pública, especuladores, grupos exportadores, grandes patronales del agro, la industria y los servicios amasaron fortunas sobre la base de explotar a la gran mayoría del pueblo trabajador.

La explotación cotidiana que permite la acumulación de ganancias que termina drenando el capital financiero internacional está sustentada en el robo legal: el régimen salarial. Son ellos o nosotros. Para el pueblo trabajador sólo hay ajuste, reducción de salarios, desidia estructural, tarifazos y flexibilización laboral. Los trabajadores somos quienes generamos generan las riquezas del país, pero "las vaquitas, son ajenas". Hay que terminar con el saqueo y derrotar el plan de ajuste de Macri y los gobernadores.