ENDEUDAMIENTO: La deuda pública aumentó U$S 18.343 millones en el primer semestre

Según datos del Ministerio de Finanzas, el 51 % de la deuda está dentro del sector público nacional, un 39,6 % en el sector privado y un 9,3 % en organismos y bilaterales. El endeudamiento no para.

24 de noviembre

La deuda pública subió en U$S 18.343 millones en el primer semestre y ascendió a U$S 293.789 millones, según informó el Ministerio de Finanzas.

Según estos datos, la deuda pública en pesos y moneda extranjera subió U$S 100 millones por día de U$S 275.446 millones a U$S 293.789 millones en los primeros seis meses del año. Se incluye la deuda no presentada a los canjes.

La cartera sostuvo que del total, U$S 149.937 millones están colocados en agentes del sector público, U$S 116.425 millones en manos en agentes privados y U$S 27.427 millones están contra organismos multilaterales y préstamos bilaterales. A su vez, el informe explicó que aún existe U$S 2.833 millones que no se presentaron al canje de deuda.

De esta manera, el 51 % de la deuda está dentro del sector público nacional, un 39,6 % en el sector privado y un 9,3 % en organismos y bilaterales. Del desagregado se observa que el aumento más elevado se da en la deuda contra el sector privado, que subió 14 % en el primer semestre.

El martes se conocieron los datos correspondientes al pago de intereses de la deuda pública, que se dispararon un 88 % en comparación con el mismo mes del 2016.

En el acumulado del año, se pagaron intereses de la deuda pública por $ 178.000 millones, que representan desembolsos por $ 78.000 millones más que el año pasado.

La escalada de la deuda continúa, el endeudamiento está destinado, entre otras cosas, a cubrir el déficit fiscal, un rojo agravado por los beneficios impositivos que el Gobierno cedió a las patronales como la eliminación de las retenciones a la exportación, y que la reforma tributaria profundizará por ceder mayores ventajas impositivas a los empresarios.