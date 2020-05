Economía en la pandemia: el 75% de las constructoras dedicadas a la obra privada reducirá personal en el segundo trimestre

En el caso de las que se dedican a obra pública las que estiman que achicarán la nómina de trabajadores son más del 60 por ciento.

7 de mayo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el miércoles el reporte de marzo del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC).

El mismo mostró una caída de 46,8% respecto a igual mes de 2019, y la baja del primer trimestre fue del 28,1% interanual.

El organismo también reveló un informe de los puestos de trabajo registrados y formales en el sector de la construcción, pero del mes de febrero de 2020: este indicador registró una disminución de 19,2% con respecto al mismo mes del año anterior y del 17,7% en el primer bimestre del año en relación al de 2019.

Todos estos resultados ya mostraban un panorama negativo previo al inicio de la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio que dejó a la construcción entre las actividades no exceptuadas para el sector privado y catalogó como esenciales las vinculadas a la obra pública.

Una encuesta que llevó a cabo el INDEC entre las principales constructoras relacionadas a actividad privada y a obra pública mostraron que las perspectivas para lo que resta del año son desfavorables.

Para el período abril 2020-junio 2020, el 93% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector disminuirá, mientras que 7% estimó que no cambiará y ninguna que aumentará. Los que estimaron una baja del nivel de actividad durante los próximos tres meses la atribuyeron fundamentalmente a la caída de la actividad económica (35,2%), a los atrasos en la cadena de pagos (28,1%), y a otras causas (18,5%) específicamente por la emergencia sanitaria de público conocimiento.

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 81,2% opinó que el nivel de la actividad disminuirá durante el período abril-junio, mientras que 15,9% cree que no cambiará y 2,9%, que aumentará. Quienes estimaron una baja la atribuyen a la caída de la actividad económica (29,8%), a los atrasos en la cadena de pagos (29,7%) y a otras causas (20,8%) atribuidas a la emergencia sanitaria.

Con relación a la variación estimada para los próximos tres meses de la cantidad de personal ocupado, permanente y contratado, entre las empresas que se dedican principalmente a obras privadas, 74,4% estimó una disminución de sus planteles, 25,6% prevé que no habrá cambios y ninguna un aumento.

En el caso de los empresarios que se dedican a obras públicas, 60,9% cree que se reducirá, 37,7% estimó que no variará y el 1,4% restante opinó que aumentará.

A la hora de identificar las políticas que incentivarían al sector, las empresas que realizan principalmente obras privadas señalaron en primer lugar las políticas destinadas a los créditos de la construcción (25,0%), a las cargas fiscales (24,9%) y al mercado laboral (22,3%), entre otras. Los empresarios de la construcción que realizan principalmente obras públicas se inclinaron por políticas destinadas a las cargas fiscales (27,1%), a los créditos de la construcción (25,8%), a la estabilidad de los precios (17,6%) y al mercado laboral (15,0%), entre otras.

Con respecto a la evolución de las necesidades crediticias para los próximos tres meses, 60,4% de los respondentes dedicados a obras privadas estimó que aumentarán, 18,6% no toma créditos, 9,3% cree que no variarán, 7,0% dijo que no hay acceso al crédito y 4,7% cree que disminuirán. Entre los empresarios dedicados a obras públicas, 59,7% cree que aumentarán, 20,9% dijo que no toma créditos, 9,0% cree que no variarán, 8,9% estimó que no hay acceso al crédito y 1,5% dijo que disminuirán.

Las necesidades de crédito de las empresas se canalizan mayoritariamente a través del sistema bancario. Las empresas que realizan principalmente obras privadas y aquellas que se dedican mayormente a la obra pública toman crédito en 71,1% y 71,5%, respectivamente, de las bancas privada y pública.