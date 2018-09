Economía en terapia intensiva: el dólar corre y se demora el acuerdo con el FMI

Las expectativas de las consultoras empeoran, la inflación se estima en 40,3 % y se prevé una caída de casi el 2 % del PBI en 2018. La divisa volvió a subir y cerró a $ 39,68. El Fondo anunció que “nuestro dialogo continuará”.

5 de septiembre

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se reunió ayer con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde junto a Santiago Bausili, Rodrigo Pena, Guido Sandleris más Gustavo Cañonero y Pablo Quirno por el Banco Central.

Luego del encuentro, en diálogo con la prensa, Dujovne sostuvo que fue "muy buena la reunión" y que "pretendemos que (el acuerdo) sea votado en el board que se llevará adelante en la segunda mitad de septiembre y para eso tiene que haber acuerdo técnico antes de eso. Tiene que pasar por los distintos departamentos del Fondo. Por más que logremos entendimientos previos, luego todo esto requiere un proceso formal para que tenga acuerdo".

Desde el organismo y Economía informaron que la reunión entre Lagarde y Dujovne es “el comienzo del diálogo” y que todavía “no hay precisiones de montos ni tiempos”.

Por su parte, el comunicado del FMI sobre la reunión indicó que “hemos hecho avances durante nuestra reunión y trabajaremos juntos para fortalecer aún más el programa de las autoridades argentinas respaldado por el FMI. Nuestro diálogo continuará ahora a nivel técnico y, como mencioné antes, nuestro objetivo común es llegar a una conclusión rápida para presentar una propuesta al Directorio Ejecutivo del FMI". Es decir, aún no se conoce la letra chica del acuerdo.

Mientras se negocia con el FMI, los datos económicos empeoran y el dólar continúa su sendero ascendente a pesar de la intervención del Banco Central.

“Siguen pasando cosas” El Banco Central difundió ayer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) basado en estimaciones de consultoras y analistas donde se elevaron las proyecciones de inflación para este año a 40,3 %, 8,5 puntos porcentuales más que en la encuesta previa. En tanto, se prevé una caída del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018 de 1,9 %, -1,6 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior.

El Indec también agregó malas noticias al Gobierno. La actividad industrial tuvo su tercera caída consecutiva, se desplomó un 5,7 % en julio con respecto al mismo período del 2017 y acumuló una variación interanual de 0 %.

La construcción se desaceleró, según el organismo estadístico y subió sólo un 0,7 % en julio con respecto al mismo mes del año pasado. El recorte a la obra pública implicará una próxima baja.

El dólar no aflojó. La divisa en el segmento minorista trepó a $ 39,68 y subió 70 centavos con respecto al lunes, según el promedio del BCRA. La intervención del Central recortó levemente el alza aunque entregó U$S 358 millones, el lunes otros U$S 100 millones, es decir en sólo dos días vendió U$S 458 millones para saciar la sed de los especuladores.

Los anuncios de Macri y Dujovne no alcanzaron para tranquilizar al capital financiero local e internacional que esperan la letra chica de las nuevas negociaciones con el FMI. Ayer las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta un 14 % en Wall Street.

Súplicas a Trump

Ayer Macri llamó a Trump en búsqueda de respaldo para las negociaciones con el Fondo. El mandatario de EE.UU. afirmó que la Argentina es un "socio estratégico" de Washington.

A través de un comunicado el presidente de Estados Unidos sostuvo “confío en el liderazgo del presidente Macri y respaldo con fuerza su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer la política fiscal y monetaria de Argentina, para afrontar los actuales desafíos económicos del país”.

En tanto, tras la llamada entre Macri y Trump el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se reunió en el Departamento del Tesoro con el subsecretario para Asuntos Internacionales, David Malpass, según adelantaron fuentes oficiales. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, pasó a saludar a Dujovne.

Fuentes de Hacienda negaron que se esté negociando un préstamo directo con el Tesoro. El encuentro fue con la intención de mostrar un respaldo de Estados Unidos al plan del Gobierno. El país es el principal accionista del Fondo.

Las negociaciones con el FMI durarán varios días e implicarán que se acuerde un nuevo memorándum de entendimiento que reemplazará el pactado en junio. Se tienen que modificar las metas de objetivo fiscal que anunció el Gobierno el lunes, donde se comprometió a llegar a un déficit primario cero el año próximo.

El nuevo acuerdo tiene que aprobarlo el Directorio Ejecutivo del FMI que se reunirá en la segunda quincena de septiembre. El interrogante es si los “mercados” podrán esperar esos plazos o seguirán presionando por más recorte y generando nuevos cimbronazos en el tipo de cambio.

Las negociaciones con el Fondo no traerán un alivio al pueblo trabajador que ya padece las consecuencias de la crisis con el zarpazo al salario y nuevos despidos. La letra chica del acuerdo vendrá con nuevos ajustes mientras se garantizan los dólares para pagar la deuda a los especuladores. (LID)