Efecto “tregua comercial”: el dólar se depreció el lunes 0,4 % a nivel global

Tras la tregua transitoria ente Estados Unidos y China por aranceles comerciales, el dólar se depreció levemente contra el euro y en economías dependientes. En Argentina la cotización minorista cayó 3 %.

4 de diciembre

Una de las cuestiones más significativas de la cumbre del G20 que tuvo lugar en Argentina fue la reunión bilateral entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping. Allí se alcanzó una tregua momentánea en la guerra comercial, en la que Estados Unidos suspendió por 90 días” el plan de subir del 10 al 25 % los aranceles a productos chinos.

El hecho de que lo que sobresalga de un encuentro multilateral como el G20 sea una decisión bilateral de no avanzar en mayores imposiciones arancelarias da cuenta de la crisis del orden liberal. La cumbre terminó sin mayores acuerdos generales (el documento "de consenso" no implica grandes definiciones) y el mayor "logro" fue que Trump no se retire antes de que termine el evento, mientras por otra parte el presidente francés Macrón observaba de lejos las inmensas manifestaciones y combates llevados adelante en su país por los "chalecos amarillos".

Lo cierto es que esa tregua circunstancial entre el imperialismo norteamericano y la República Popular China, con el telón de fondo de una economía mundial en potencial desaceleración, tuvo una incipiente repercusión en los mercados de valores y de divisas en la primer jornada de la semana. Ayer lunes las bolsas reaccionaron al alza y se estima que las acciones mundiales subieron un 1 %.

Al mismo tiempo, las economías de los países dependientes vieron revaluar ligeramente sus monedas en relación al dólar. En la región, se observó una baja contra el real brasilero de 0,6 %, mientras que en Chile y en Colombia el dólar descendía un 1,4 %.

El índice referencial MSCI All-Country World, que sigue acciones en 47 países, sumaba un 0,9 % en su sexta sesión seguida al alza y tocó su nivel más alto desde el 9 de noviembre. Las acciones de los países "emergentes" trepaban un 2,1 %, camino a su desempeño diario más sólido en un mes.

La disposición de los inversores a invertir en instrumentos de mayor riesgo llevaba al dólar a declinar un 0,4 % contra una canasta de divisas. En comparación con el euro, el billete verde se depreciaba un 0,6 %. Por su parte, el yuan se apreció un 1 %, su mayor alza diaria desde febrero de 2016.

En Argentina, el tipo de cambio minorista descendió un 3 % con comparación con el jueves pasado (último día hábil), alcanzando una cotización de $ 37,615 en los bancos comerciales, de acuerdo al promedio del Banco Central.

De acuerdo al analista Gustavo Quintana, "la cuarta baja consecutiva del precio de la moneda norteamericana vuelve a disparar expectativas de acción oficial para contener su valor por la renovada proximidad de su cotización a la banda inferior de la zona de no intervención" (este lunes, en $ 36,14). La última vez que la divisa se acercó a la banda inferior el Banco Central no realizó intervenciones.

El presidente de la entidad, Guido Sandleris, continúa aplicando a rajatabla las indicaciones del Fondo Monetario Internacional de congelar la base monetaria y sostener elevadas tasas de interés que contraigan la oferta monetaria. El efecto en la economía es abonar al escenario de recesión, el camino "indirecto" en la búsqueda de enfriar los precios a costa de un severo ajuste.