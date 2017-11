Ejes de la reforma tributaria proempresarial

Se destaca la suba del mínimo no imponible para las contribuciones patronales y la reducción de la tasa del impuesto a las ganancias para las empresas.

1ro de noviembre

Aquí de detallan los principales aspectos del proyecto de reforma tributaria presentado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Reduce aportes y contribuciones de la seguridad social: establece una suba progresiva del mínimo no imponible (MNI). En 2018 el MNI será de $ 2.400; en 2019 de $ 4.800; en 2020 de $ 7.200; en 2021 de $ 9.600; hasta alcanzar los $ 12.000 en 2.022. Estas cifras se ajustarán con la evolución del Índice de Precios al Consumidor. A la vez, se unifica las alícuotas de contribuciones patronales hasta un nivel de 19,5 %. Se eliminan las reducciones por zona geográfica. Se elimina gradualmente el tope máximo a los aportes personales a la seguridad social, actualmente en $ 82.000.

Impuesto a las ganancias de las empresas: reduce la tasa de 35 % a 25 % para las utilidades no distribuidas. La baja será gradual: 35 % en 2018, 30 % en 2019 y 2020 y 25 % en 2021. Se establecerá un impuesto adicional sobre dividendos o utilidades distribuidas hasta completar el 35 % de carga total. Se graba moderadamente a la renta financiera: 15 % para activos en dólares o indexados; y 5 % para activos de renta fija en pesos no indexados. El Poder Ejecutivo podrá subir la tasa hasta el 15 % en función de las condiciones económicas. Por otro lado, se duplica la deducción especial para autónomos. Se grava con una tasa del 15 % sobre la ganancia de capital por compra venta de inmuebles que no sean para el uso del contribuyente.

IVA: devolución del crédito fiscal para empresas que realicen inversiones en un plazo máximo de 6 meses. Se amplía la base imponible a servicios digitales prestados por empresas del exterior, como por ejemplo Netflix.

Impuesto al cheque: se podrá aplicar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias

Baja de impuestos provinciales: apunta a un acuerdo con gobernadores para reducir el impuesto a los ingresos brutos, sellos y aduanas interiores.

Impuestos internos: se reducen a 0 % las alícuotas para celulares, televisores, monitores, autos de gama media. Se sube de 10 % a 20 % la alícuota para aeronaves, embarcaciones de alta gama y motos de alta gama. Se suben las alícuotas para bebidas alcohólicas y gaseosas con azúcar añadido. Se reducen a 0 % para gaseosas sin azúcar añadido. Para cigarrillos se establece un impuesto mínimo y alícuota de 70 %.

Impuestos ambientales: se aplicará tasas diferenciales a los combustibles en función de la emisión de dióxido de carbono

Impuesto a la transferencia de inmuebles: se elimina