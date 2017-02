El 30 % de los comercios incumplen la medida de Precios Transparentes

Un relevamiento demuestra que el 30 % de los comercios no han instrumentado aún o no lo hacen como deberían la norma, que obliga a diferenciar precios de contado y en cuotas.

8 de febrero

El Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom) realizó un relevamiento en los comercios y detectó que más del 30 % están en infracción con la nueva medida de “Precios Transparentes”. La norma se lanzó hace una semana, y obliga a que los comerciantes distingan los precios de contado y en cuotas de sus productos y servicios.

El sondeo se hizo desde el miércoles 1 hasta el lunes 6 de febrero sobre un total de 247 comercios de rubros tales como indumentaria, calzado, marroquinería, perfumería, electrodomésticos, artículos del hogar y electrónica. Las zonas escogidas fueron Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán. Además se incluyeron shopping y grandes zonas de venta como Alto Palermo, Abasto, Alto Avellaneda, Alto Rosario, Patio Olmos de Córdoba, en el Mendoza Plaza y en el Portal Tucumán, las principales cadenas de supermercados y portales de ventas online.

El informe de Indecom sostiene que "del total de las fiscalizaciones, el 32 % ha reportado infracciones a la norma, en virtud de no instrumentarla o de no hacerlo eficientemente".

De ese 32 % advierten que un 13 % de los comercios "no cumplieron con la reglamentación por no informar el Costo Financiero Total en caso de exhibir precios financiados o por no indicar si hay financiación", el 12 % sigue promocionando "cuotas sin interés", cuando no está permitido por la nueva medida porque las cuotas ya tienen los intereses incluidos.

Además, el sondeo indica que "el 7 % incluye a quienes colocaron carteles en los que "no coincide el total financiado con el resultado de monto y cantidad de cuotas" y a otros que "exhiben cartelería con planes de cuotas con diferentes costos de financiación".

Los motivos de la infracción varían, el 61 % de los encuestados admitió que "no entendieron cómo informar correctamente el cambio en los precios según los diferentes medios de pagos", el 19 % afirmaron que "no hicieron a tiempo para cambiar la totalidad de los precios exhibidos" y el 11 % confesó "no ejecutar correctamente la norma por no estar de acuerdo con su implementación", porque opinan que "la diferenciación de precios confunde a la gente y podría generar caída en las ventas". Finalmente, el 9 % explicó que "no la aplica porque ya cobraba precios distintos por pago "efectivo, en una cuota o débito" y pago "en cuotas con interés".

Inicio flojo

Miguel Calvete, el titular del organismo, indicó que "un 18 % de los negocios mantuvo el precio en un pago o al contado, pero incrementó el cargo con financiamiento", y explicó que "los aumentos en cuotas rondan entre un 5 y un 15 % promedio para seis pagos". También, sostuvo que "sólo el 8 % de los comercios redujo el precio en efectivo (entre un 5 y un 7 %), porque dijeron que "ya venían bajando los precios de contado por la caída de ventas, lo cual les impide seguir bajando precios".

El informe muestra "por un lado, muchos negocios sostuvieron que los clientes dudan a la hora de comprar, porque no entienden los diferenciales aplicados según los medios de pago" y que, por el otro, "un 20 % de los comercios manifestaron que los consumidores toman de mala manera que haya intereses en cuotas, aún en aquellos comercios en los que se bajaron los precios en efectivo". El argumento es que "la gente estaba muy acostumbrada a pagar con tarjetas de crédito".

Los “Precios Transparentes” no arrancaron como el Gobierno esperaba, las rebajas de precios en efectivo no fueron significativas, se calcula un 2 %. En tanto, se encarecieron los precios en cuotas, que perjudica a los sectores de menores ingresos, que recurren al financiamiento de sus compras para paliar el deterioro del poder adquisitivo de sus salarios.