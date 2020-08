El 65% de los asalariados en Jujuy no cubren la canasta familiar

De acuerdo al último informe de la Dipec para adquirir una canasta básica total se necesitan $40.622 o $44.172, sea una familia de cuatro o cinco integrantes, respectivamente.

24 de agosto

Esta canasta incluye bienes alimenticios, bebidas, indumentaria y algunos servicios, aunque no incluye los alquileres, que son una pesada carga para amplios sectores de familias trabajadoras.

Si consideramos los salarios en promedio del sector privado registrado a marzo 2020 (último dato disponible) encontramos que el 65% no cubre la canasta familiar para una familia de cuatro integrantes (tipo II), si ampliamos al grupo familiar de cinco integrantes, el número de trabajadores que no cubren este monto, sin dudas, es mayor.

Entre el grupo de asalariados que no cubren con sus salarios el valor de la canasta familiar encontramos a los del sector agropecuario, comercio, hoteles y restaurantes, construcción, enseñanza, servicios inmobiliarios y servicio doméstico.

Por otra parte, recordemos que el valor monetario de la canasta familiar se utiliza a los fines de medir la pobreza, en caso que la familia no reúna esta suma de dinero entre sus integrantes, se encontraría entonces en condición de pobreza.

Esta realidad de los salarios si bien es previa a la pandemia, no obstante, las decisiones de congelar la mayoría de las paritarias e incluso el recorte de salarios, por ejemplo, en metalúrgicos o comercio, aceptados por las conducciones gremiales, lleva a profundizar el deterioro en las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Desde diciembre a julio la canasta básica total tuvo una suba de su valor de 15,2%.

A su vez, si consideramos que los trabajadores no registrados ganan en promedio un 120% (ministerio Público Fiscal 2017) menos que los registrados, estamos hablando entonces de una situación más que crítica para este sector de la clase trabajadora que alcanza al 52% de los asalariados del sector privado en la provincia (ministerio de Trabajo Nación 2019).

El mayor retroceso de las condiciones de vida de las familias trabajadoras tiene responsables. No es la pandemia, si no la decisión de los gobiernos y patronales de descargar la crisis sobre los trabajadores. Las centrales sindicales y gremios locales vienen dejando pasar los ataques. Se necesita la organización desde las bases de las y los trabajadores para imponer a las conducciones un plan de lucha uniendo en las calles a registrados, no registrados, informales y desocupados. Es la única forma de frenar la caída. (LID) Por Gastón Remy / Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.