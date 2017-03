El 80 por ciento de los empresarios no tiene intenciones de contratar empleados

Una encuesta privada a 800 empresarios de diferentes áreas reveló que 8 de cada 10 no prevé contratar personal hasta que la economía mejore.

14 de marzo

A pesar de que los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri aseguran que durante el primer bimestre del año se comenzaron a notar algunos signos de recuperación: mayor crecimiento, caída de la inflación al anualizar los datos y la creación de puestos de trabajo, desde el sector privado no comparten esta visión y se muestran cautelosos a la hora de realizar grandes cambios en la economía de las empresas. En este sentido, las expectativas de creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado no sólo continúan moderadas, sino que se percibió una caída en la proyección que realizan para el periodo ente abril y junio: 8 de cada 10 empresarios no harán cambios en su plantilla laboral.

Así surge de la Encuesta de Expectativas de la consultora privada Manpower para el segundo trimestre del año, que releva a 800 empresarios de diversos sectores como la construcción, el comercio, la minería y las finanzas. La encuesta evidenció que un 13% espera aumentar su contratación, un 7% anticipa un descenso, y un 74% no espera cambios. Un 6% directamente no sabe qué hará.

Según la firma especializada, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el segundo trimestre de 2017 es de +6%, lo que muestra una disminución de un punto contra el período enero-marzo y un estancamiento interanual. Por su parte, el dato ajustado por estacionalidad cae dos puntos.

"La sorpresa es que no hay sorpresa. La expectativa fue más positiva en el arranque del año y volvió a caer, con lo cual estamos en el mismo nivel que a mediados de 2015", aseguró Alfredo Fagalde, director general de Manpower Argentina, en diálogo con Infobae.

Fagalde aseguró que los empresarios "serán muy cautelosos los próximos tres meses porque no detectan signos claros de hacia dónde se focalizará la economía. Están a la expectativa de ver qué sucede".

La visión contrapuesta que hoy parece tener el Gobierno con los empresarios tiene para Fagalde una explicación. Los mensajes positivos de la macroeconomía que aducen desde el Gobierno no impactan en el empleo de manera inmediata. Esto los pone en una gran encrucijada, puesto que aspiran que la recuperación se sienta rápido, antes de octubre, para ayudar a la imagen del equipo del PRO y sus aliados de cara a los comicios legislativos.

En cuanto a la construcción, en la encuesta de expectativas del segundo trimestre no obtuvo un buen resultado por parte de los empresarios. "Los empleadores del sector de la construcción reportan el declive más notorio por seis puntos porcentuales", aseguró el informe.

Con todo, Fagalde aseguró que se empieza a ver una mayor colocación en la construcción de edificios, pero que la obra pública todavía no arranca. "Comercios está muy quieto y servicios también. El primer trimestre ha sido muy duro para los supermercados", agregó.

El único sector empresarial que se muestra un poco más optimista es la fabricación de automotores, donde aunque la manufactura aún está débil, muestra signos positivos por las expectativas de recuperación de Brasil. "Allí están contratando tanto por la recuperación de las ventas internas como por la recuperación de Brasil", especificó el director general de la consultora en la Argentina.