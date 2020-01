El 87 % de los asalariados registrados del sector privado no llegará a fin de mes

El salario promedio del sector privado registrado alcanzará para vivir 23 días, apenas 2 días más que antes del aumento. Trabajadores no registrados y empleados públicos pueden vivir solo 12 días.

El esperado anuncio de aumento de salarios por Decreto del Gobierno Nacional devino en un fraude a las expectativas de la clase trabajadora. Los trascendidos de las negociaciones entre el Ejecutivo, las patronales y la cúpula de las centrales sindicales indicaban que el aumento se ubicaría entre los $ 6.000 y los $ 9.000.

Finalmente, el aumento será menor. Para el sector privado registrado comprende un incremento de suma fija en el sueldo de enero (que se cobra en febrero) de $ 3.000, que luego de los descuentos se reducen a $ 2.490 en mano. Con el salario de febrero (se cobra en marzo) el aumento se eleva a $ 4.000 que, descuentos mediante, significan $ 3.320 en mano.

Esta suba salarial de suma fija se incorpora de manera definitiva a las remuneraciones normales de las trabajadoras y trabajadores a cuenta de futuras paritarias.

Luego del aumento de febrero, el 87 % de los trabajadores del sector privado registrado no llegará a fin de mes.

Por el momento, fueron excluidos del aumento las trabajadoras domésticas, los empleados rurales y los del sector público. Según anticipó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la semana próxima se podrían instrumentar subas para estos sectores no contemplados en el Decreto.

Sobra mes al final del salario

El salario promedio de bolsillo del sector privado registrado (el comprendido en el aumento del Decreto) era de $ 39.484 en el mes de septiembre, con lo cual alcanza para vivir 21 días del mes, siguiendo el costo de la canasta de consumos mínimos que estima ATE Indec, calculada en $ 55.386 para el noveno mes del año pasado.

Según ATE Indec, es lo que necesita “Un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años)”. No obstante, se aclara que “Las ‘Canastas de Consumos Mínimos’ no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, y que la misma no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a que se aspira”. Es decir, no se trata de un ideal, sino apenas de una medida mínima del ingreso que tendría que tener una trabajadora o un trabajador.

Con el aumento de $ 3.320 en mano, el promedio de remuneraciones pasará de $ 39.484 a ser $ 42.804. De este modo, el aumento salarial íntegro es del 8 % y permitirá vivir 23 días del mes en lugar de los 21 días previo del aumento: el decreto habilita a cubrir los gastos de apenas 2 días más.

El incremento, como dice el Gobierno, tiene mayor impacto porcentual en las actividades de salarios más bajos (Ver cuadro con el detalle de cada rama de actividad al final de la nota). No obstante, estas actividades son, a la vez, donde el salario cubre menos días del mes.

Es lo que ocurre, por ejemplo, en servicio de hotelería y restaurantes donde el salario de bolsillo pasará de $ 20.547 a $ 23.867. Pese al aumento del 16 %, los trabajadores podrán vivir solo 13 días del mes. Esta actividad comprende 271.179 puestos de trabajo, que representan el 4,2 % del total del empleo registrado.

Algo similar pasará en la enseñanza privada donde el aumento del salario promedio será del 14 % y permitirá cubrir 14 días del mes. Se trata de 520.863 trabajadoras y trabajadores que explican el 8,1 % del empleo privado registrado.

Los sectores donde el efecto del Decreto es de un aumento por encima del promedio, podrían tener un efecto inverso en la futura paritaria que absorberá el monto fijo.

Considerando el conjunto de las actividades privadas, el porcentaje de trabajadores que no llegan a cubrir los gastos de todo el mes alcanza al 87 % del total luego de la aplicación íntegra del aumento.

De 56 ramas de actividad analizadas, existen 36 cuya remuneración promedio no alcanza para llegar a fin de mes y apenas 20 que sí lo logran.

Asimismo, luego de aplicado el incremento, el 97 % de los asalariados registrados tendrá un poder de compra menor que en noviembre de 2015.

La "dulce" espera

La concepción de la CGT es solamente mal representar a los trabajadores registrados. Los trabajadores no registrados, que aportan un tercio de la fuerza laboral del país, están excluidos de cualquier protección gremial frente a las patronales. Por ende, exhiben una situación extremadamente difícil para que les llegue el aumento.

En este segmento laboral seguramente se encuentra la mitad de los asalariados que según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec percibían en septiembre pasado ingresos menores a $ 22.032. Si un milagro les permitiera acceder al aumento, pasarían de poder vivir 12 días del mes a 14 días.

En una situación similar se encuentran las categorías más bajas del Convenio Colectivo SINEP, el mayoritario en el empleo público nacional. Si la semana próxima se efectiviza un aumento similar al anunciado para el empleo privado, el salario pasaría a cubrir 13 días del mes en lugar de 12. El empleo público nacional es uno de los sectores que más perdió poder de compra en la era macrista: 31 % hasta el mes de septiembre de 2019.

Para el salario mínimo, vital y móvil todavía no existe ningún anuncio. Pero en el mejor de los casos un incremento equivalente al sector privado permitiría incrementar la cantidad de días que se pueden vivir de 8 a 10. No obstante, es un sector minoritario de trabajadores el que lo percibe.

Por la disponibilidad de información, todos los cálculos presentados fueron realizados al mes de septiembre, pero las empresas siguieron remarcando precios preventivamente antes y después de las elecciones generales de octubre.

El aumento salarial promedio del sector privado registrado (que como se mencionó es del 8 %) cubrirá apenas la inflación de octubre y noviembre: 3,3 % y 4,3 %, respectivamente.

El gran empresariado no espera ni paritarias ni decretos, todos los días le saca ventaja al salario.