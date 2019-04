El Banco Central fijó el techo del dólar a $ 51,45 hasta fin de año

El presidente de la entidad anunció este martes que el piso y el techo de la zona de no intervención cambiaria de $ 39,75 y $ 51,45 no se actualizará a diario para mantenerse fijo hasta fin de año.

17 de abril

Tras el dato alarmante de inflación de marzo, el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, anunció este martes modificaciones al esquema monetario. El piso y el techo de la zona de no intervención cambiaria que se sitúa en $ 39,75 y $ 51,45, no se actualizará a diario para mantenerse fijo hasta fin de año.

En la actualidad, el piso y techo de la banda venían indexándose a un ritmo del 3 % en el comienzo del programa monetario (octubre de 2018), hasta diciembre de 2018. En enero, el ajuste mensual fue del 2 %, y desde abril ese ajuste disminuyó al 1,75 % mensual.

En tanto, el Central no comprará dólares en caso de que la divisa caiga por debajo de la zona de no intervención antes del 30 de junio, inclusive. La autoridad monetaria sólo intervendrá si el billete verde supera el techo de la zona de no intervención.

Según informó el diario La Nación, el anuncio fue negociado con el FMI durante el fin de semana. Con esta decisión la autoridad monetaria tiene un menor techo para poder intervenir en los próximos meses. El BCRA queda habilitada a vender hasta U$S 150 millones de sus reservas por día, a lo que se sumarían los U$S 60 millones que ya vende a diario el Tesoro si el dólar supera el nuevo techo fijo. El Gobierno busca limitar posibles corridas en un año electoral, pero tiene pocas herramientas para lograrlo. (LID)