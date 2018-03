El Banco Central mantuvo la tasa en 27,25 % pero el dólar sigue en alza

La entidad espera una inflación más alta en febrero que en enero y que en el último trimestre de 2017. El dólar moderó su tendencia pero siguió subiendo dos centavos más a $ 20,50.

28 de febrero| |

El Banco Central mantuvo la tasa de referencia a 7 días en 27,25 %. Así lo informó la entidad oficialmente mediante su comunicado habitual luego de la reunión que define cada 15 días el nivel de tasa de política monetaria, tras definir que la inflación de febrero "tanto el nivel general como el componente núcleo, se ubican por encima de los valores de enero y del último trimestre de 2017”

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extremará la cautela, aguardando señales de desinflación compatibles con el sendero buscado antes de relajar su política monetaria. Con toda la información disponible, el BCRA decidió mantener su tasa de política monetaria, el centro del corredor de pases a 7 días, en 27,25 %”, remarcó la entidad.

El comunicado termina asegurando que “el Banco Central conducirá su política monetaria para alcanzar su meta intermedia de 15 % en 2018”. Sin embargo, es sabido de la nueva fantasía que significa esta meta inflacionaria, aún después de su elevación en 5 puntos luego del fracaso de las metas de 2017.

“El presidente de la entidad monetaria no logra resolver el acertijo para estabilizar la inflación y el tipo de cambio”, señala Pablo Anino. Efectivamente, luego de una nueva escalada el primer día de la semana, ayer el mantenimiento de las tasas en su valor previo dio como resultado –y a pesar de la moderación- una continuidad de la suba del dólar. La divisa norteamericana volvió a tocar su máximo histórico en el mercado minorista: $ 20,50.

Pero Federico Sturzenegger no asume ninguna responsabilidad. En el informe Política Monetaria de enero de 2018, recientemente publicado, la entidad afirma que el principal causal de que “la desinflación no fue tan rápida como la deseada por el BCRA” se debe a que debían ser aún más restrictivos en la dosis contractiva de la política monetaria, y no en un problema más general asociado al modelo económico o a la metodología monetarista.

Las causas del rebrote inflacionario: "falta ajuste", según el Central

Así, en primer lugar, se señala en el informe que la política de “tasas altas” que caracterizó a la gestión de Sturzenegger “fue relajada entre octubre de 2016 y marzo de 2017, como respuesta a la menor inflación observada en la segunda mitad de 2016. Esta política resultó, expost, ser menos contractiva de lo requerido". Es decir, para el BCRA a la contracción del año 2016 que causó una destrucción del salario real y miles de despidos habría que haberle sumado aún más contracción.

En segundo lugar, “fue un aumento de precios regulados por encima de lo estimado por el BCRA, con una incidencia directa de más de dos puntos porcentuales en la inflación anual”. En otras palabras, el efecto de los tarifazos en los servicios públicos en gran medida, cuestión que evidentemente tensiona la inflación, pero es una forma de patear la pelota al Poder Ejecutivo.

Por último, como no podía esperarse de otra manera por una dirección económica tan ortodoxa, la culpa sería de los trabajadores por solicitar que no se erosione aún más su salario real mediante cláusulas defensivas como las “clausulas gatillo” (que incluso no han sido en su mayoría aplicadas). Así, el informe del Central sostiene que “si bien los contratos nominales de mediano plazo en 2017 tuvieron en cuenta en mayor medida la expectativa de inflación futura, hubo cierta persistencia de la inflación pasada, por ejemplo, en los contratos laborales”.

Cabría esperar un poco más de seriedad en los análisis de la entidad tan venerada por la mayoría de los economistas del mainstreem. Reconocer la derrota de las metas de inflación sería el primer paso. Mientras tanto la inflación se acelera

La autoridad monetaria señaló que el 15 de febrero se publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. La variación de precios en enero fue de 1,8 % para el nivel general y 1,5 % para el componente núcleo. Con estos resultados, la inflación interanual alcanzó un 25 %, mientras que su componente núcleo se mantuvo en 21,1 %. En cuanto a su descomposición regional, la inflación de enero se ubicó entre 1,5 % en Cuyo y 2,6% en la Patagonia.

En las últimas dos semanas, también se conocieron los datos de inflación de enero correspondientes al Sistema de Precios Mayoristas. Los registros se ubicaron entre 4,6 % y 5,0 % respecto al mes previo y estuvieron impulsados por los productos primarios e importados, sobre los que impactaron la depreciación del peso y el aumento en los precios internaciones del agro y del petróleo. Los incrementos interanuales se ubicaron en un rango que va de 21,7 % para el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) a 22,4 % para el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

Para febrero, como bien reconoce el Banco Central, variados analistas esperan un incremento mensual de precios que podría superar el 2,5 %. Esto significaría que en sólo dos meses se alcanzaría un tercio acumulado de la meta irreal de 15 % de inflación anual.

Las subas de tarifas de los servicios públicos, la remarcación de precios de las corporaciones, el impacto de la importante devaluación de los últimos dos meses que ya rompió el techo de los $ 10 y las inclemencias del frente externo por la suba de tasas en Estados Unidos no auguran buenas perspectivas para el sendero inflacionario en 2018.

Es por ello que los trabajadores deberán rechazar indudablemente toda pauta salarial que signifique una nueva erosión al bolsillo popular, en particular del techo de 15 % que intenta imponer el gobierno en alianza con algunos dirigentes sindicales. (LID)