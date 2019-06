El CEO de Mercado Libre contra los trabajadores: “Cinco empleos son cinco problemas”

Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre que suele identificarse desde el régimen político y los negocios como exponente del "emprendedurismo", realizó nuevas declaraciones antiobreras que fueron filtradas en un programa de radio.

18 de junio

El fundador y CEO de la empresa Mercado Libre, Marcos Galperín, sostuvo en una presentación que "cinco empleos son cinco problemas y 100 empleos son 100 problemas" en Argentina, en referencia a que "generar empleo es muy difícil por el marco laboral". Su empresa es una de las más beneficiadas por el Estado con desgravaciones y reducciones impositivas.

Galperín habría realizado esas declaraciones en una presentación para pocas personas, al día siguiente de la apertura del flamante Centro de Desarrollo ubicado en Polo Dot.

Según informó el programa periodístico "Pasaron Cosas", de Radio Con Vos 89.9, el CEO de Mercado Libre inauguró las oficinas de una empresa de ciberseguridad donde Galperín tiene inversiones.

Asimismo, declaró que "el mundo del consenso no funciona cuando sos una democracia". Específicamente, expresó que "la democracia capitalista está muy cuestionada, no anda muy bien. En Estados Unidos anda muy bien pero se ha puesto muy autoritaria y eso puede ser necesario. Yo creo que el mundo del consenso no funciona cuando sos una democracia y tenes que rendir exámen y negociar contra un sistema autoritario que no tiene que rendir exámenes".

De acuerdo al medio Infotechnology , desde Mercado Libre respondieron que no van a hacer declaraciones sobre el audio filtrado de Galperín. No obstante, fuentes cercanas a la empresa confirmaron la veracidad del audio y el contexto en el que se emitieron estas declaraciones: un evento corporativo de una startup de seguridad.

No es la primera vez que Marcos Galperin hace fuertes declaraciones sobre el mercado laboral argentino. En su momento, se filtró un video de un Q&A privado de la compañía. En el mismo, se ve a Galperín expresar que "si realmente su prioridad es el sueldo, y les molesta que el aumento haya sido del 5% en vez del 6% u 8%... entonces MercadoLibre no es el lugar para ustedes".

Así también, hace unos años pidió "imitar la reforma laboral brasilera" desde su cuenta de Twitter.