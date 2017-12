El Congreso vota beneficios a empresarios después del robo a los jubilados

En la madrugada de este miércoles la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la segunda reforma del paquetazo antiobrero que impulsa el gobierno de Cambiemos.

21 de diciembre

La Cámara de Diputados de Argentina votó en la madrugada de este miércoles la reforma tributaria, la segunda del paquetazo antiobrero que impulsa el Gobierno del presidente Mauricio Macri.

“Estamos ante la reforma más ambiciosa y profunda que se ha hecho en las últimas décadas”, afirmó cuando comenzó el debate el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, del bloque oficialista.

El diputado reconoció que esta reforma otorga el equivalente al 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en beneficios impositivos a las empresas. Ese porcentaje equivale a aproximadamente 155 mil millones de pesos (unos 9 mil millones de dólares).

En su exposición, Laspina dijo que esto se agrega al 2 % del PIB que bajó la "presión tributaria". Se refería a los beneficios al gran capital que otorgó el Gobierno con la quita o baja de retenciones a los agronegocios y mineras, entre otros.

Voces críticas Durante el debate hubo críticas al proyecto oficial. “Esta ley forma parte del ‘paquetazo’ de reformas neoliberales que el Gobierno tuvo escondido toda la campaña, y que sacó a la luz ni bien terminaron los comicios”, sentenció Kicillof, miembro informante del Frente para la Victoria-PJ.

Marco Lavagna, diputado del Frente Renovador, consideró que la iniciativa “no trabaja sobre el fondo de la cuestión, que es cambiar la matriz impositiva en Argentina”, y señaló puntos positivos y negativos.

Diego Bossio, por el bloque Justicialista, indicó que “hay que exigir a los empresarios que pongan lo que tienen que poner”. “Si no hay una vocación real del Ejecutivo y del sector empresario de invertir en Argentina, no hay ningún beneficio que alcance”, afirmó.

Martín Lousteau, de Evolución Radical, señaló la “falta de certezas” sobre el impacto de la futura ley en las provincias y se quejó del tratamiento exprés que tuvo el tema.

La izquierda denunció el carácter social de la reforma La diputada Nathalia González Seligra, PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), intimó al oficialismo: “este gobierno ha bajado las retenciones a la minería y al agro. Qué le pregunten a Etchevehere si blanqueó algún trabajador rural. Además, en la minería se han perdido 1800 puestos de empleos en este tiempo”.

Etchevehere, expresidente de la Sociedad Rural y actual ministro de Agroindustria, fue acusado por su hermana, Dolores Etchevehere de evasión fiscal, lavado de dinero y trabajo servil.

“Dicen que bajando el impuesto a las Ganancias van a redistribuir esas ganancias. ¿Nos llaman a confiar en empresarios como Alfredo Coto?”, se preguntó. Se trata del empresario de supermercado, afín al oficialismo que blanqueó $ 7.000 millones.", siguió González Seligra.

Nicolás del Caño, diputado del PTS en el Frente de Izquierda, señaló que “rechazamos esta ley que va a beneficiar a los grandes empresarios con la rebaja de las contribuciones patronales, con la rebaja de la alícuota del impuesto a las ganancias, y que es parte de este paquetazo que está llevando adelante este gobierno que hace solo algunas horas votó para robarle 100 mil millones de pesos a los jubilados”.

En otro punto de su discurso, Del Caño señaló: “Nos vienen otra vez con el cuento de que si le quitamos impuestos a los empresarios se va a crear empleo. Es la misma receta que está aplicando Donald Trump, el amigo de Macri en los Estados Unidos. Esa receta que solamente beneficia a los grandes empresarios, a los millonarios y en especial aquellos ultramillonarios. Como ya hemos sostenido y reiterado en varias oportunidades, hay 8 millonarios en el mundo que tienen la riqueza equivalente a 3.600 millones de personas. No hay demostración de que en ningún país que se haya beneficiado a los ricos se genere empleo o se combata el trabajo no registrado. Tenemos el ejemplo de la Argentina en los 90, donde la rebaja de las contribuciones patronales no significaron la creación de empleo sino que terminaron con una hiperdesocupación y con el aumento del trabajo no registrado o en negro”.

Finalmente, la votación en general en la Cámara de Diputados resultó con 146 votos a favor, 77 en contra y 18 abstenciones. Hoy mismo comienza la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.