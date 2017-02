El Estado le dará $3450 millones a las distribuidoras de gas

Macri, a través de una resolución ministerial, del mismo modo y con los mismos argumentos que Cristina, destina millones a subsidiar las inversiones y la compra de gas que deben realizar las empresas.

El Estado nacional acaba de otorgarle a las 9 distribuidoras de gas del país, de acuerdo a la resolución firmada por el Ministro de Energía Juan José Aranguren, lo que llaman una "asistencia económica transitoria" con el fin explícito de “solventar las inversiones obligatorias establecidas en las Resoluciones Enargas 3730/2016 y 4049/2016” y también el pago a los productores de gas.

La suma otorgada asciende a $3450 millones, a repartir entre las 9 empresas distribuidoras, dos de las cuales son viejas conocidas de los mendocinos y las mendocinas: Distribuidora de Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro que pertenecen a Ecogas vinculada al empresario amigo del gobierno, Nicolás Caputo.

En 2015, con Cristina como presidenta, la operatoria del Estado Nacional fue la misma. A través de la Resolución 263/2015 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido, se destinó “una erogación con carácter de asistencia económica transitoria de $ 2.590.000.000 por parte del ESTADO NACIONAL” a ser repartida entre 9 empresas distribuidoras de gas del país “a los efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución del gas natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se lleve a cabo oportunamente”.

Tanto en 2015 como en 2017, la "ayuda económica transitoria" fue a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral, sin embargo nadie sabe que sucedió con los subsidios otorgados, aunque la empresas como Ecogas reconocen no haberlos invertido en infraestructura para ampliar la red de distribución ni nada por el estilo. Ya el año pasado Ecogas amenazaba con dejar sin gas a barrios completos del Gran Mendoza.

Distribuidora de Cuyana, más conocida como Ecogas, está obligada a realizar un plan de inversiones. Según el compromiso realizado por la empresa y aprobado por el Estado Argentino, la empresa invertiría una suma cercana a los $117 millones. Todo indica que la empresa concesionaria debería hacer esta inversión con los recursos obtenidos durante décadas, con los subsidios que le otorgó el Ministerio de Planificación que comandaba De Vido en la gestión anterior o con los ingresos que le reportarán los aumentos de tarifas avalados por el gobierno nacional el año pasado y que tendrán un nuevo episodio a partir de abril, sin embargo esto no será así. En el caso de Ecogas, el Gobierno nacional le aportará $ 346,9 millones tanto para pagar gas como para aliviar parte de su plan de inversiones obligatorias. Es decir que el Estado Nacional financiará las inversiones que debe realizar la empresa.

Auditar a Ecogas y las empresas distribuidoras

En Mendoza, desde el Frente de Izquierda reclaman que la empresa vinculada al empresario macrista, Nicolás Caputo haga públicos los estados contables para saber cual es la situación real de la empresa, a donde fueron a parar los subsidios otorgados y cual será el destino de los ingresos generados por los tarifazos y para ello impulsan la creación de una Comisión Investigadora Independiente

Ecogas negó en la Legislatura provincial haber recibido subsidios en años anteriores, cuestión que fue desmentida por el legislador del Frente de Izquierda Lautaro Jimenez quien demostró que la empresa sí recibió subsidios y que además no realizó las inversiones necesarias.

"Sólo tuve oportunidad de hacerle una pregunta al Director de Ecogas en la Audiencia del martes" sostuvo el legislador, “¿Qué pasó con los subsidios?”.Desde la empresa la respuesta fue categórica: “No lo hubo. Es así. Durante 17 años no pudimos aplicar la tarifa que correspondía y nunca hemos recibido subsidio del Estado nacional”... “La última vez que recibimos subsidio fue en 1999”, explicó el representante de Ecogas argumentando que los subsidios al sector energético estuvieron destinados al sector de la producción.

Lo que sostuvo la empresa ante los legisladores mendocinos es sencillamente una mentira. Como consta en la Resolución 263/2015 la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido que mencionamos anteriormente. Además, Ecogas sostuvo que las inversiones no se realizaron porque el desfasaje tarifario le impedía realizar las inversiones sin perder rentabilidad. Atento a este argumento es que el actual gobierno, siempre rápido de reflejos para atender los reclamos empresarios, que luego paga el pueblo trabajador, transfiere casi $3500 millones a las 9 distribuidoras de gas del país. Sin embargo nadie sabe a donde realmente irá a para el dinero entregado por el Estado.

Pero no solo eso, nadie puede conocer cual es el verdadero costo del gas en boca de pozo porque se niegan a informarlo. La única respuesta coherente a esta situación es que el Estado argentino está sosteniendo las ganancias de las empresas distribuidoras de gas a costa del esfuerzo cotidiano de millones de usuarios que ven crecer los montos de sus facturas de gas. Si la respuesta no es esa, no se explica qué sentido tiene mantener concesionada la distribución de gas con empresas a las que se le subsidia la compra del gas que distribuyen por una red que también mantiene el Estado porque las empresas no realizan las inversiones. El caso de Ecogas es emblemático, por eso es necesaria una Comisión Investigadora Independiente del Estado y las empresas que pueda determinar la situación real en la que se encuentra la distribución de gas en la Argentina.