El FMI dio luz verde al quinto desembolso del Stand By por U$S 5.400 millones

Aunque falta la confirmación oficial que sucederá en la próxima reunión del board de FMI, en el marco de la reunión del G20 en Japón, Dujovne y Sandleris se reunieron Christine Lagarde quien les adelantó que no habrá problemas para liberar el próximo desembolso del préstamo.

11 de junio

En la ciudad de Fukuoka (Japón) este fin de semana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el responsable del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, coincidieron con la Directora del FMI en una reunión de ministros de finanzas del G20.

A pesar del sincericidio de Lagarde la semana pasada, cuando reconoció el “mal cálculo” del organismo al subestimar la crisis y la inflación, decidió dar el visto bueno al quinto desembolso del Stand By calculado en U$S 5.400 millones.

La decisión será oficializada este viernes en la reunión de directorio (board) del FMI, luego de repasar el resultado del informe relevado por el revisor de las cuentas fiscales, Roberto Cardarelli. Sin embargo, Lagarde les adelantó a Dujovne y a Sandleris que los fondos serán liberados sin problemas. Con el guiño del organismo, el gobierno tendría fondos suficientes para hacer frente a los compromisos financieros hasta octubre y un poco más, siempre y cuando no hayan sobresaltos.

Además, y redoblando el apoyo político del organismo al gobierno, se ratificó la autorización para vender los dólares del FMI ante el peligro de corridas cambiarias, que podría aumentar por la creciente dolarización de carteras hacia el cierre de listas (22 de junio) o de cara a las PASO de agosto. En un comunicado Lagarde sostuvo: “Quisiera reiterar el compromiso del Fondo de apoyar los esfuerzos de Argentina para enfrentar sus desafíos económicos”.

Invertir las prioridades, basta de entregar plata a los especuladores

Desde el desesperado pedido de auxilio al FMI en junio de 2018, para poner fin a las corridas cambiarias que implicaron una devaluación mayor al 100 % de la moneda argentina, el organismo liderado por Christine Lagarde liberó cuatro desembolsos.

Hasta el momento los mismos suman alrededor de U$S 39.000 millones, que no fueron destinados a financiar aumentos en las partidas de salud, ni a la construcción de escuelas ni a subir las jubilaciones mínimas de miseria. El 53 % de ese monto fue destinado a financiar la fuga de capitales que realizan los grandes empresarios nacionales y los especuladores con la intermediación de los bancos. Entre junio de 2018 y abril de 2019 (último dato disponible), la fuga contabilizada a través de la Formación de Activos Externos que releva el BCRA, ascendía a U$S 20.662 millones.

Sólo en los primeros cuatro meses de 2019 la fuga de capitales acumuló U$S 7.036 millones, o un equivalente a $ 2.697 millones por día. Queda a la vista que los dólares del FMI van en su mayoría destinados a financiar la fuga. Si se invirtieran las prioridades, poniendo en primer lugar resolver las demandas de las amplias mayorías de la sociedad, con lo que se fugó en el primer cuatrimestre del año se podrían construir 351 hospitales equipados de alta complejidad, 148.000 viviendas, 18.000 escuelas o duplicar el presupuesto destinado a las 57 universidades nacionales.

Bajo el comando del FMI que implica el avance en medidas de ajuste que no hacen más que empobrecer las condiciones de vida de los trabajadores, golpeando con mayor fuerza a los abuelos y a los niños, todo puede empeorar. La única salida para evitar tocar fondo y que la crisis recaiga sobre quienes la generaron es rechazar el acuerdo con el FMI, invirtiendo las prioridades, un camino opuesto a poner por delante el pago millonario a los especuladores. (LID)