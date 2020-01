El FMI festejó las medidas de Alberto Fernández: “Se mueven en dirección positiva”

Lo dijo Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del organismo. Destacó que las primeras medidas del presidente Alberto Fernández buscan no “afectar las cuentas fiscales”. O sea, garantizarle al organismo el pago de la deuda.

10 de enero

Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), brindó una entrevista a la CNN en español, de la cual se conoció un adelanto, en la que evalúa de manera muy positiva las primeras medidas del Gobierno del Frente de Todos en este mes de mandato.

"El Gobierno ha anunciado medidas que tienen como objetivo proteger a los más vulnerables y tratar de estabilizar la situación de intranquilidad que se dio en los últimos meses en Argentina", dijo Werner que además agregó que "todo esto" se hace en un contexto "en el que las cuentas fiscales no se vean afectadas".

"Estas primeras medidas nos hacen ver que el Gobierno se va moviendo en dirección positiva", manifestó Werner al mismo tiempo que destacó "que es importante tener un diálogo más profundo y más detallado" con el presidente Fernández y el resto de sus funcionarios.

Lo que festejan tanto Werner como el FMI es algo que venimos señalando desde este medio y es que mientras los intereses de quienes más han ganando en los años del mandato de Macri, como los bancos, las privatizadas, las mineras, no se tocan; sí se se tocan los ingresos de los jubilados, que ya de por sí tienen haberes muy bajos que no alcanzan a cubrir la canasta básica de los jubilados. O el de los trabajadores registrados, a quienes se les otorgó un aumento, muy por debajo de las expectativas y de la inflación, y ni hablar del caso de los trabajadores estatales a quienes hasta el momento no se les ha otorgado aumento y que son quienes más poder adquisitivo perdieron. Por fuera también quedaron las trabajadoras de casas particulares.

Todo para enviar señales al FMI y los especuladores de que hay voluntad de pagar la deuda. Claro a costa del empobrecimiento generalizado de las grandes mayorías populares y de trabajadores. (LID)