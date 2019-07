El Frente de Todos denunciará ante la Justicia el sistema de escrutinio provisorio para las PASO

El apoderado del PJ advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno de Macri distorsione el conteo de votos y tildó al software de "poco confiable".

25 de julio

El Frente de Todos cuestionó el proceso informático destinado al escrutinio provisorio para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) e irá a la Justicia electoral para presentar una denuncia al considerar que tiene "escasa transparencia" y corre a través de "un software poco confiable".

El apoderado del PJ Jorge Landau advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno distorsione el escrutinio provisorio de las elecciones primarias instalando "un resultado político falso" y cuestionó el sistema que se utilizará para el conteo de votos.

"Tenemos fe de ganar las elecciones porque es lo que indican las mediciones, pero no queremos que nos instalen la noche del domingo 11 un resultado político falso. Tenemos serias sospechas en ese sentido", manifestó el ex diputado nacional.

El referente peronista indicó que solicitó al Gobierno la entrega del software que se utilizará en el escrutinio provisorio de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto, pero denunció que "no quieren entregarlo".

"Por un lado nos acusan de que vamos a hackear la elección y por otro no nos entregan la fórmula que se utilizará en la transmisión de datos. Este es un problema que generó el Gobierno no dándonos participación", señaló.

Y añadió: "Nos acusan de querer distorsionar las elecciones pero los que pueden distorsionar los resultados de la elección son ellos, una porquería".

Landau se refirió asimismo a un ensayo de escrutinio realizado el sábado pasado y aseguró que resultó "bastante complicado" debido a las innovaciones realizadas por el gobierno nacional.

"Las modificaciones no hay que hacerlas sobre la marcha cuando las cosas no están afiatadas. No es un juego la transmisión de la voluntad popular. Deben hacerse paulatinamente, nunca sobre la marcha sino ensayando con anterioridad. Pero se ha hecho como la mona, se ha hecho todo de apuro, oscuramente, y los primeros ensayos salieron mal", agregó.

En ese sentido, destacó que de ese ensayo, realizado sobre un total de 13.000 escuelas, su partido sólo pudo fiscalizar 31, lo que consideró "un universo muy acotado".

"Como consecuencia de toda esta improvisación vamos a hacer algunas presentaciones, sobre las que hemos decidido trabajar. Las hacemos para que se tomen las precauciones debidas y podamos fiscalizar. No tengo nada contra ninguna empresa lo que quiero es que se respete lo que la gente vote, que no me cambien las cosas, que no me perjudiquen", finalizó.