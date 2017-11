El Gobierno de Macri invierte millones en la compra de armamento a EE.UU.

Desde Washington viajó a nuestro país Richard Glenn, subsecretario adjunto interino de la Oficina internacional de asuntos antinarcóticos y procuración de Justicia (INL).

14 de noviembre| |

En su reciente viaje a Estados Unidos, el presidente Macri, encabezó en Nueva York un homenaje a las víctimas argentinas del ataque terrorista. El mandatario, al recordar a las cinco víctimas rosarinas sostuvo: “Esto nos tiene que unir más en nuestra convicción por la paz”. Instó a utilizar todos los instrumentos necesarios para "combatir al terrorismo" y subrayó que “en el siglo XXI no puede ser abordada con herramientas del siglo XX. Tenemos que poner inteligencia y trabajo, cada día con mayor coordinación entre todos los países, porque el terrorismo no distingue ni límites ni países ni nacionalidades”.

Estas declaraciones del presidente Macri en Nueva York son mucho más que anuncios. Hace varios meses que el gobierno viene estudiando el modo de derogar un decreto, firmado por Néstor Kirchner, para admitir a las Fuerzas Armadas en la vida interna del país, bajo el hipotético caso de un ataque terrorista y la lucha contra el narcotráfico, aun cuando a dos años de gobierno no han elaborado ningún estudio que dé cuenta cuál es la penetración de estas organizaciones en nuestro país.

Pocos negocios comerciales, bastante agenda represiva

Los gobiernos de Argentina y Estados Unidos mantienen algunas asperezas desde que asumió Donald Trump. Primero fue la disputa por las exportaciones de limones, ahora, por decisión del Departamento de Comercio de aumentar los aranceles al biodiésel argentino que entra al mercado yanqui. Pero estas “discrepancias” no les impidieron a los mandatarios cerrar acuerdos de Seguridad y Defensa.

Aunque la lluvia de inversiones no llega a nuestro país, el gobierno de Macri se permite inversiones millonarias en equipar a las Fuerzas Armadas. En octubre pasado concretó la compra de cuatro aeronaves fabricados por la empresa estadounidense Hawker Beechcraft Defense Company, Texan II, de los doce que el gobierno nacional adquirió en Estados Unidos.

También, en el mes de octubre, firmaron un acuerdo entre ambos países para que tropas yanquis y argentinas realicen en el sur de nuestro país ejercicios militares conjuntos. Esta resolución tenía que pasar por el Congreso. Fue aprobado en el Senado, pero algunos roces entre el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y la diputada k, ex ministra de la cartera, Nilda Garré, impidió, por ahora, que esto se concrete. Se trata de un ejercicio combinado, Cormorán, que preveían realizar en la base Almirante Zar de Trelew, entre septiembre y octubre pasado. Los roces entre ambos, Garre y Aguad, no son sustanciales, con lo cual no está descartado que vuelva a tratarse en Diputados para su aprobación.

Por ahora lo que sí está confirmado es que la ministra Patricia Bullrich viaje en febrero del próximo año hasta Miami. Pondrá en marcha, en la localidad de Key West, Florida, la figura de enlace de la Gendarmería en un lugar estratégico. Allí funciona la Joint Interagency Task Force South (Fuerza de Trabajo Conjunta de Interagencias del Sur). En Key West está instalado el Comando Sur. El funcionamiento del llamado “enlace" de Gendarmería es similar a otras fuerzas de seguridad extendidas en otros zonas y embajadas, que en muchos casos trabajan como agregados de Defensa.

Además, con la firma de la ministra de Seguridad, quien dijo que "no tiraría un gendarme por la ventana" ante los cuestionamientos por la desaparición de Santiago Maldonado, se amplió un acuerdo de cooperación para capacitar y entrenar a esta fuerza. Este entrenamiento constará U$S 700 mil dólares que se suman al U$S 1.5 millón acordado hace unos meses.

Hasta el momento no se conoce cuáles fueron los acuerdos que llegó el Gobierno con el enviado de Washington, Richard Glenn, director de programas para América latina de INL.

Lo que se conoce es que estas visitas no son gratis para el pueblo argentino, y que el gobierno de Cambiemos está avanzando en invertir cifras millonarias para equipar y entrenar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.