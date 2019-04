"El Gobierno de Mauricio Macri se quedó sin fusibles y carece de capacidad anticipatoria"

El economista Guillermo Nielsen advirtió que "nunca tuvieron un plan para mantener la fortaleza fiscal de la Argentina. Hicieron las cosas tarde y mal".

26 de abril

El economista Guillermo Nielsen afirma que el Gobierno tiene "incapacidad anticipatoria" para jornadas como la de este jueves, en donde hay picos de dólar y riesgo país y que además, se quedó sin fusiles y carece de "capacidad anticipatoria".

En una entrevista con Infobae, el exsecretario de Finanzas de Roberto Lavagna aseguró que "hay dos componentes que explican en parte lo que pasó. Por un lado, el contexto internacional, con un fortalecimiento del dólar, que es un título general. En el análisis particular aparece la debilidad argentina, lo que yo llamo la incapacidad anticipatoria del Gobierno".

"Andan detrás de los acontecimientos, no saben pararse en la cancha para anticipar la jugada. Esa combinación fue furiosa ayer y hoy, en media ronda, fue muy furiosa. Este contexto nos tiene a todos muy preocupados porque falta muchísimo para la elección", agregó.

Respecto a falta de capacidad anticipatoria de Macri, según Nielsen el presidente dijo que la inflación estaba bajando a mediados del febrero y al día siguiente se dio a conocer el índice con un alza tremenda. "Esa incapacidad viene de lejos: nunca tuvieron en el Gobierno un plan para mantener la fortaleza fiscal de la Argentina. Hicieron las cosas tarde y mal. Cree que la tasa de interés es un sustituto de confianza. Y no lo es, destruye actividad económica. Se da esa conjunción: suben la tasa para bajar el dólar".

Además, advirtió: "No es un tema de mañana o pasado". Y aseveró que "estamos inmersos en una tendencia: quizás mañana esté todo un poco mejor, pero no estamos seguros de una mejoría consolidada porque no hay confianza. Además, el manejo de la gestión del Gobierno no tiene fusibles. El ministro de Hacienda, con un desgaste terrible, dejó de ser un fusible. El jefe de Gabinete, también tiene un desgaste demencial".

"Igual dicen que está todo bien, que la incertidumbre es electoral y que se da por Cristina… una Cristina ganadora. Por eso los voceros de la expresidente hicieron bien en salir a reafirma que ella no tiene intención alguna de defaultear. Con eso dejan en claro que este es un problema de este Gobierno y no del próximo", concluyó.