"El Gobierno de Salta nos quiere matar de hambre" Denuncio un cacique wichí

Así lo denunció el cacique Modesto Rojas, de la comunidad wichí Lantawos Fwolit km 5, de Tartagal. Comentó, además, que hay familias que siguen sin poder acceder a ningún plan de asistencia nacional ni al Ingreso Familiar de Emergencia.

25 de abril

A más de un mes de decretada la cuarentena, y en el marco de la emergencia social y sanitaria en la provincia, el cacique Modesto Rojas aseguró que persiste la falta de alimentos en las comunidades.

Respecto a las medidas que viene llevando adelante el gobierno provincial a cargo de Gustavo Sáenz sostuvo que "no mira a aquellos que no tienen trabajo. Quiere que nos quedemos en la casa y hay mucha gente que no puede porque tiene que conseguir comida. Si no hay recursos hay que salir a buscar como sea para la comunidad y para la familia. Si el gobierno mandara comida y alimento, sí podríamos quedarnos en la casa. No mandan nada, nos quieren matar de hambre".

Además, Modesto Rojas comentó que algunas familias no acceden a ningun subsidio porque no tienen DNI, necesario para tramitar cualquier asistencia. Algo que se agrega a la falta de acceso al agua potable, y que vienen denunciando hace años.

Modesto Rojas, cacique de la Comunidad wichi Fwolit (también conocida como Kilómetro 5, cerca de la ciudad de Tartagal) es integrante de la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA).