El Gobierno dio marcha atrás y en plena campaña prorrogó la moratoria jubilatoria para las mujeres

El plazo par acceder a la moratoria para las mujeres que no cuenten con los 30 años de aportes finalizaba el 23 de julio. En la primera semana de campaña el gobierno dio un volantazo -seguramente afinado el lápiz- y otorgó una prorroga por 3 años más.

27 de junio

La campaña electoral va tomando impulso cada día, en esta oportunidad fue el Gobierno el que decidió mover una ficha importante para mejorar su desplomada imagen. Aunque se espera que hoy se de a conocer el anuncio oficial a través de una resolución de la ANSES, y con ello la letra chica, el presidente habilitó prorrogar por 3 años la moratoria jubilatoria para las mujeres.

Poco tiempo atrás un amplio arco de políticos, de economistas y referentes del movimiento de mujeres se habían expresado en contra del fin de la moratoria jubilatoria que permitía a aquellas mujeres que al cumplir 60 años y no tengan los aportes requeridos, acceder a un haber, que en un 85 % son mujeres y en su mayoría amas de casa.

Según publicó el diario Clarín en la resolución del organismo dirigido por Emilio Basabilbaso se lee: “Atento a la proximidad del vencimiento del plazo de vigencia y a los efectos de continuar garantizando el acceso al beneficio previsional, a las mujeres que presentan un mayor grado de vulnerabilidad, resulta oportuno recurrir a la facultad de prorrogar el mismo conforme a la ley 26.970, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22 de la ley 27.260".

Además el comunicado de ANSES indicaría que: “Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 01/01/1955 al 31/12/2003 y desde los 18 años de edad”. La “deuda” por los años no aportados se podría pagar al contado o en un plan de hasta 60 cuotas.

La extensión de la segunda moratoria para las mujeres que data del año 2016 se enmarca en un plan de medidas diseñadas por el macrismo para llegar a octubre con alguna chance de reelección. Siguiendo el mismo objetivo desde el gobierno han anunciado la extensión del programa para reanimar el consumo Ahora 12, o el otorgamiento de créditos desde ANSES así como pretenden que el efecto bolsillo de las paritarias alcance para dar algún alivio respecto al efecto de la inflación sobre los salarios.

Jubilaciones para mujeres en tiempos del FMI

La extensión de la moratoria jubilatoria parte de dos necesidades reales: evitar el hundimiento de votos hacia octubre y a su vez continuar con el plan mínimo de “contención social” autorizado por el FMI.

Entre las dos moratorias se otorgaron así más 3,3 millones de jubilaciones, que en su enorme mayoría fueron mujeres (81 %), por eso a la moratoria se la suele llamar "jubilación de las amas de casa". El acceso a un haber jubilatorio es un sostén clave para esas mujeres que sin él estarían en una situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo hay que remarcar dos cuestiones:

*La primera es que se garantiza el acceso a una jubilación mínima que actualmente se ubica en $ 11.528, es decir, por debajo de línea de indigencia. Ningún abuelo o abuela puede vivir con ese monto de hambre. De mínima estas deberían igualarse a la canasta de la tercera edad relevada por la Defensoría del Pueblo que ronda los $30.524, es decir, casi 3 jubilaciones mínimas.

*La segunda, señalar que dada la creciente precariedad en el mercado laboral, cada vez existen menos trabajadores con aportes jubilatorios. El empleo informal se calcula alrededor de un 35 %, pero esos trabajadores y trabajadores que cada día venden su fuerza laboral, lo hacen en empleos mal pagos, sin aportes jubilatorios ni derechos laborales. A los trabajadores el Estado les exige 30 años de aportes para acceder a una jubilación, pero eso sólo serían alcanzable para quienes logren acceder a un trabajo formal.

Respecto a las ama de casa, al no estar reconocido el trabajo doméstico de las mujeres, ellas no cuentan con aportes. En la actualidad los últimos datos del mercado laboral en el que se anotó un desempleo del 10,1 %, se mostró que hay más mujeres buscando trabajo para mantener a sus familias en el marco de la crisis económica. Algunas de ellas encuentran trabajo formal, otras lo hacen pero en puestos precarios de pocas horas y otras no encuentran.

Una vez más, ante el escenario de crisis económica por las medidas de ajuste exigidas por el FMI, son las mujeres de hasta 29 años las que presentaron los mayores niveles de desempleo del 20,9 % para el primer trimestre de 2019. No hay que perder de vista que las castigadas de hoy en el mercado laboral serán las castigadas de mañana en su jubilación o pensión.

Desde sus propias bases el sistema genera exclusión y pobreza para los mayores y en especial para las mujeres. Bajo el comando del FMI que intentará avanzar en la reforma previsional todo puede empeorar para los jubilados y jubiladas actuales y futuros. Sacar de la pobreza a millones de jubilados tiene que ser una prioridad. (LID)