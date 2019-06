El Gobierno estableció por decreto que Cristina Kirchner debe optar por una de las dos pensiones que reclama

La ex jefa de Estado reclama el cobro de la pensión que le corresponde por ser ex presidenta y la que tiene por ser viuda de un ex mandatario.

4 de junio

El Gobierno, a través de la publicación del decreto 394/2019 en el Boletín Oficial, obligó a la ex presidenta Cristina Kirchner a optar por una de las dos pensiones que reclama desde hace tres años. Una es por su condición de viuda del ex mandatario Néstor Kirchner y otra por sus dos gestiones como presidenta de la Nación.

En 2010, luego de la muerte de Kirchner, Cristina recibió la pensión vitalicia por ser viuda de un ex presidente, jubilación que cobra hasta el día de hoy. En el 2015 sumó su pensión vitalicia como ex jefa de Estado durante ocho años.

Este mes la líder de Unidad Ciudadana cobró $399.015. Si cobrara ambas pensiones el monto se duplicaría, por lo que pasaría a ganar cerca de $800.000.

En 2016 el Ministerio de Desarrollo Social suspendió la asignación mensual vitalicia por ser doble y la intimó para que ejerciera la opción entre una u otra, tal como exige el art. 5 de la ley 24.018. Además, le exigió devolver el dinero que había cobrado hasta el momento por la pensión no contributiva que comenzó a cobrar en diciembre de 2015, luego de dejar el gobierno.

La ex jefa de Estado rechazó la resolución, a través de un recurso de nulidad, y solicitó el reintegro de las sumas de dinero que habían sido retenidas. El Ministerio que conduce Carolina Stanley no aceptó el planteo.

El 27 de enero de 2017 la ex Presidente efectuó una nueva presentación para intentar seguir manteniendo las dos pensiones y el recurso fue nuevamente rechazado.

Cristina Kirchner, al igual que el resto de los ex presidentes, ex vicepresidentes y ex integrantes de la Corte Suprema, goza del beneficio de la Asignación Mensual Vitalicia, previsto en la ley 24.018.

La incompatibilidad en el cobro de ambas pensiones surgió a mediados de 2016 luego de que la líder del GEN, Margarita Stolbizer, realizara una presentación.

El decreto firmado por Mauricio Macri rechaza finalmente el recurso presentado por Cristina Kirchner contra la resolución del Ministerio de Desarrollo Social, por lo que queda agotada la vía administrativa para continuar el reclamo.