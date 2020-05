El Gobierno evalúa un incremento de tarjeta alimentaria ante aumentos desmedidos de alimentos en barrios más pobres

Así lo dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien advirtió que en los barrios más pobres, los alimentos de la canasta básica subieron más.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, advirtió este viernes que en los barrios más pobres "los alimentos de la canasta básica subieron aún más" que en el resto de los sectores, ante lo cual señaló que el Gobierno están "evaluando" la posibilidad de aumentar el monto de la tarjeta alimentaria.

"El costo de los alimentos ha subido más que la inflación. En los barrios más pobres los alimentos de la canasta básica ha subido más aún", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete reconoció que por la crisis que generó la pandemia de coronavirus "la pobreza ha aumentado", aunque señaló que "es difícil tener datos" en ese sentido.

"La foto de cualquier barrio es más gente donando, ayudando y también mucha gente con dificultades", afirmó el ex diputado nacional.

Ante ese panorama, Arroyo se refirió a la posibilidad de aumentar el monto de la tarjeta alimentaria: "Lo evaluamos permanentemente".

"Yo sigo mucho la canasta básica en los barrios más pobres, que es donde ha habido más aumentos. Todas las semanas estamos haciendo un análisis de la situación", remarcó el ministro de Desarrollo Social.

Tarjeta alimentaria: cómo tramitarla, cuál es el monto y dónde se puede retirar

El Gobierno encabezado por Alberto Fernández había anunciado en diciembre el lanzamiento de un plan para ayudar a las familias de niños pequeños a que puedan comprar todos los alimentos necesarios para su desarrollo.

Después de haber superado el período de prueba en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, la tarjeta comenzó a entregarse en distintos puntos del conurbano bonaerense, una de las zonas más azotadas por la profundización de la pobreza.

La tarjeta alimentaria ha sido definida como una política de complemento integral alimentario. Es muy importante considerar que no suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente.Su implementación -que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- se ubica en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Al ser una medida nueva y cuya implementación, en algunos casos, todavía no ha finalizado, los beneficiarios pueden tener algunas dudas acerca de ella.

Dónde se retira la tarjeta, cómo se usa, dónde se puede usar, entre otras, son algunos de los interrogantes que pueden surgir y que es necesario responder para mantener informada a la población en relación a esta medida de ayuda social.

¿A quiénes les corresponde la tarjeta alimentaria?

Las personas a quienes les corresponde recibir la tarjeta alimentaria se dividen en tres grupos. Para determinar los beneficiarios de esta nueva medida se ha tenico en cuenta la situación de vulnerabilidad que actualmente existe en gran parte de la población argentina. Así, se apunta a contribuir a que los siguientes grupos puedan comprar los alimentos que necesitan para sobrellevar el día a día, teniendo en cuenta que el país se encuentra en una crisis económica significativa y que la pobreza ha crecido en los últimos años:

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

¿Cómo acceder a la tarjeta alimentaria?

La tarjeta alimentaria es una herramienta que otorga el Estado y que no requiere ningún trámite particular para obtenerla. Desde su implementación la entrega se fue relizando por etapas en cada una de las provincias de la Argentina. A los beneficiarios que se encontraran dentro de los grupos mencionados anteriormente se les envió un mensaje de texto o un correo electrónico con la información del día y el lugar donde se retira la tarjeta. Para poder recibirla adecuadamente era necesario que los datos estuvieran correctos en la base de datos del Estado. En caso de no haber recibido la tarjeta ni la información y ser parte de los grupos beneficiarios es importante chequear la información a través de Mi ANSES con el CUIL y la clave de seguridad social, o bien a través de un llamado al 130. El padrón de titulares se fue actualizando de forma periódica de acuerdo al cronograma de operativos de entrega.

¿Dónde retiro mi tarjeta alimentaria?

Tal como se mencionó, los lugares donde se retira la tarjeta alimentaria se detallan en cada caso particular en la información que recibe el beneficiario en su celular o mail. No obstante, en caso de no haber recibido dicha comunicación, el Gobierno dispuso una web específica donde cada persona podrá consultar dónde debe retirar su tarjeta alimentaria. Para poder saber dónde se retira la tarjeta alimentaria debe ingresar su DNI y el sistema automáticamente le comunicará si tiene este beneficio asignado y dónde puede concurrir para su retiro.

¿Cuál es el monto que otorga la tarjeta?

De acuerdo a la condición puntual de la persona beneficiaria el monto es diferente. Aquellas familias con un hijo o hija de hasta seis años de esas cobran un monto de cuatro mil pesos ($4.000).

Por otro lado, aquellas que tengan más de un hijo o hija en esta franja etaria cobran un monto mensual de seis mil pesos ($6.000).

¿Cómo y cuándo se recarga la tarjeta?

El proceso es automático, es decir que no es necesario pedir el recargo ni haber gastado todo el dinero del mes anterior para que el nuevo saldo se acredite. Así, el tercer viernes de cada mes y sin ninguna intervención de los titulares el dinero volverá a aparecer en el saldo de la tarjeta y los usuarios podrán utilizar ese dinero sin ningún problema.

¿Qué se puede comprar con la tarjeta?

Después de haber averiguado dónde se retira la tarjeta alimentaria y haberla obtenido, es momento de ir a comprar. Los productos que se pueden adquirir con esta herramienta brindada por el Gobierno son limitados. Esto significa que hay una amplia variedad de alimentos y otros elementos que se pueden comprar, pero también hay algunos que están completamente restringidos.

La tarjeta permite comprar alimentos por la totalidad del monto asignado, ya sea cuatro o seis mil pesos según corresponda.

No sirve para extraer dinero en efectivo. Solo está habilitada para comprar alimentos.

Está denegada la posibilidad de adquirir bebidas alcohólicas.

Ningún comercio puede retener la tarjeta ni cobrar ningún tipo de comisión.

¿En qué lugares se puede usar la tarjeta?

El uso de la tarjeta es muy amplio. Los locales donde se puede emplear son muchos y están distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. Según la información oficial, se puede utilizar en cualquier tipo de comercio, almacén, supermercado, feria o mercado popular que cuente con posnet.

Por otro lado, es importante destacar que desde el Ministerio de Desarrollo Social se están organizando ferias itinerantes de la economía popular y la agricultura familiar que cuenta con ese medio de pago. Asimismo, en pocos meses estará disponible una aplicación que permitirá realizar las compras a través del celular.

¿La tarjeta es compatible con otros planes del Ministerio?

Esta es una de las preguntas que más se hacen, dado que en algunos casos podría suceder que existiera una superposición de planes y que uno anulase al otro. No obstante, esto no es así.

La implementación de la tarjeta alimentaria no suplanta las políticas sociales existentes, lo cual implica que no reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes.

¿Dónde denunciar irregularidades en el uso de la tarjeta?

Ante cualquier irregularidad, los ciudadanos pueden realizar denuncias en las oficinas de las Defensorías del Pueblo, de Defensa al Consumidor de los municipios o en las fiscalías de cada lugar.

Alcance, objetivos y financiamiento

De acuerdo a los datos del Ministerio de Desarrollo Social, la Tarjeta Alimentar llegará a aproximadamente dos millones de niños en todo el país. Actualmente, la gran mayoría de ellos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y de emergencia alimentaria, y esta política podría contribuir como ayuda en ese contexto.

El programa prevé una inversión anual de por lo menos 60 mil millones de pesos.

Por su parte, el costo del plástico será financiado a través de la reasignación de partidas propias del Ministerio de Desarrollo Social y mediante la ejecución de otras partidas presupuestarias nacionales que se encuentran subejecutadas. (IProfesional)