El Gobierno presentó la nueva oferta de canje de deuda ante la Comisión de Valores de EEUU

La nueva oferta, que tiene plazo de adhesión hasta el próximo 4 de agosto, implica una mejora para los bonistas y le otorga mayores ventajas a los primeros que se decidan a aceptarla, quienes podrían comenzar a cobrar en septiembre de 2021.

6 de julio

El Gobierno nacional presentó hoy su nueva propuesta de canje de deuda ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la Securities Exchange Commission (SEC), según consta en los registros del organismo norteamericano.

Se trata de una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera, que extendió el plazo de adhesión hasta las 17 (hora de Nueva York) del próximo 4 de agosto, según informó el Palacio de Hacienda.

La nueva oferta implica una mejora para los bonistas y le otorga mayores ventajas a los primeros que se decidan a aceptarla, quienes podrían comenzar a cobrar en septiembre de 2021.

En cuanto al Valor Presente Neto (VPN), será de US$ 53,5 por cada US$ 100 de valor nominal para los bonos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri; y de US$ 59,5 para los títulos de los canjes de 2005 y 2010. (Télam)