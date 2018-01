El Gobierno respaldó a Triaca

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, descartó la posibilidad de que el funcionario sea desplazado de su cargo por el exabrupto con una ex empleada. "Ese hecho no invalida su integridad como persona", concluyó El Gobierno decidió respaldar de una manera contundente a Jorge Triaca, ante las críticas que recibió por un exabrupto con una ex empleada doméstica.

19 de enero

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, admitió esta mañana que el ministro de Trabajo se equivocó y cometió un error, aunque eso "no invalida su calidad como funcionario, como persona ni su integridad".

"Para nosotros no está bien, está mal lo que ocurrió con el exabrupto, pero él (Triaca) ya pidió disculpas", dijo Peña. También admitió que "elegirla como interventora del SOMU también fue un error".

Sin embargo, Peña dejó en claro que ambas situaciones no invalidan su rol como funcionario. "Es un excelente ministro y respaldamos su trabajo", enfatizó el jefe de Gabinete.

Peña descartó así la posibilidad de que el titular de la cartera laboral sea desplazado. "No sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo", dijo el funcionario durante un reportaje con Marcelo Longobardi en el estudio de Radio Mitre. La relación con los gremios

Marcos Peña rechazó también el concepto de persecución utilizado por el sindicalismo ayer en la cumbre que mantuvieron en la ciudad de Mar del Plata y aseguró que "no importa que sea sindicalista, oficialista u opositor si está cometiendo un delito", porque "todos los ciudadanos son iguales ante la ley".

En este sentido, recordó que "la Justicia funciona sin condicionamientos" y que incluso por primera vez se investiga también a un presidente "en tiempo real".

El cónclave sindical de ayer fue organizado por Luis Barrionuevo. Peña no dejó pasar la oportunidad para responderle al líder gastronómico quien la semana pasada dijo que "a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa y terminaron mal".

"Hizo una amenaza mafiosa, berreta, al país y a la democracia", dijo Peña, pero aclaró que esa opinión "no le genera miedo a nadie".

Otro de los líderes gremiales que estuvo ayer y convalidó el duro comunicado contra Cambiemos fue el camionero Hugo Moyano. Peña respondió también sobre la compañía de correo privado OCA, respecto de la cual el ministro coordinador explicó que no tiene elementos para sostener que esa firma le pertenezca al ex secretario general de la CGT.

En este sentido, el jefe de Gabinete aseguró que el gobierno nacional "no" tiene "un prejuicio contra él sino una relación de trabajo". El 15%

Peña consideró hoy "una responsabilidad compartida" la meta del 15% de inflación que el Gobierno fijó para este año. "Es prioritaria la meta de inflación, que queremos que la comparta la sociedad. El 15% que planteamos es una responsabilidad compartida", definió. Sin embargo, tras su caracterización de la meta como "responsabilidad compartida", aclaró que "la dirigencia empresarial, sindical y política tiene una responsabilidad superior a la sociedad" en materia de combate contra la inflación.

Peña defendió así el rumbo económico del Gobierno para atacar el problema del alza de precios. "La inflación núcleo está bajando, los aportes del Banco Central al Tesoro bajaron de 5 puntos del producto a un punto y en 2020 el Banco Central no va a financiar más al Gobierno", agregó.

Para el ministro coordinador, la raíz de los traumas argentinos han sido las malas salidas a los populismos. "El gradualismo permite decir que salimos de la situación traumática que vivíamos en 2015 con un rumbo claro, pero evitando el trauma", dijo, y remarcó que "el gradualismo no es kirchnerismo de buenos modales; es el camino posible y necesario". (infobae.com)