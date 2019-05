El acuerdo político suma voces a favor: seis gobernadores dieron respaldo a la convocatoria

Los gobernadores de Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Neuquén se mostraron a favor del llamado de Macri para buscar consensos.

9 de mayo

Los gobernadores de Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Neuquén respaldaron la convocatoria del Gobierno, que tiene como objetivo alcanzar un acuerdo para sentar las bases de un desarrollo sostenible en el tiempo, según informaron fuentes del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio.

Juan Manuel Urtubey, el precandidato presidencial por Alternativa Federal y gobernador de Salta, dijo al respecto: "Es muy bueno que en el país haya un espacio donde se pueda dialogar y discutir", y remarcó que "Argentina tiene que empezar a mostrar consensos".

"El 100% de los dirigentes políticos se llenan la boca hablando de consensos hasta que alguien tiene la mala idea de decir ‘propongo algunos temas para consenso’. Y ahí pasa a ser el enemigo del mundo", dijo Urtubey.

"La consecuencia es la que vivimos todos los días: la dirigencia argentina no es capaz de sentarse a discutir de algo. Faltan un montón de temas entre los que están planteados ahí, pero la Argentina tiene que empezar a mostrar", agregó.

El mandatario santafesino Miguel Lifchitz, quien apoya la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, dijo que "una convocatoria al diálogo es válida en la medida en que sea abierta", y resaltó que "hay que pensar en una política que traiga soluciones al problema de la pobreza, del empleo y la inflación".

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, señaló que "hace falta un gran acuerdo", e indicó que "siempre que se llama al diálogo hay que hacerlo"; y en esa línea, el primer mandatario de Chaco, Domingo Peppo, aseveró: "Celebro que se plantee un acuerdo y creo que el próximo gobierno debe llamar a esto".

En la misma línea, el santiagueño Gerardo Zamora aseguró que para "sacar al país adelante" se necesita "la unidad de todos los sectores en un gran consenso", y agregó: "Frente a una situación económica compleja, hay que sacar al país adelante, y eso se logra desde la política, no de otra manera".

En los últimos días también se había manifestado a favor del llamado el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien pidió "acuerdos básicos en que estén por delante al país, a la Patria y al pueblo argentino".

Los gobernadores que se oponen

En el otro extremo se ubicó el mandatario de Formosa, Gildo Insfrán, que el martes formalizó su respuesta a Macri a través de una carta. Comenzó por resaltar que los gobernadores "acudieron en busca de consensos" cada vez que el Gobierno los convocó, pero que esos consensos "fueron incumplidos y no por acción de las provincias" y aludió a "la crisis a la que hemos sido conducidos en los últimos tres años y medio". Tras nueve párrafos de críticas más o menos directas, concluyó: "Vuestra carta tiene la limitada intención de justificar lo hecho y reducir a una simple mirada económica una discusión mucho más profunda".

También rechazó la iniciativa oficial el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que recibió la carta de Macri en las últimas horas. "Presidencia de la Nación nos convoca a firmar un acuerdo para llevarle tranquilidad a los mercados", indicó el puntano en declaraciones a la prensa local. Y remató: "Presidente Macri, ¿por qué no hablamos de darle tranquilidad al pueblo argentino?"

Otro gobernador que expuso sus reclamos públicamente y sin medias tintas fue el chubutense Mariano Arcioni. Tildó la convocatoria de "netamente electoralista" y dijo no estar "convencido" de su "honestidad" . Y aunque destacó el "respeto institucional" que "le merece" el Presidente, añadió: "No estoy de acuerdo con los puntos ni con la forma en que se ha realizado la convocatoria ni la invitación al debate con esos 10 puntos". Puntualmente. cuestionó que en la carta no se mencione a las economías regionales y que Macri no haya consultado a los gobernadores en otros momentos de su gestión. "¿Por qué no nos invitaron a debatir y a proponer antes de tomar las medidas de ajuste que estamos sufriendo?", se preguntó Arcioni.

El Gobierno espera el regreso de los obispos desde Roma para continuar dialogando

El gobierno nacional agradeció este miércoles la respuesta que la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le envió desde el Vaticano, donde se encuentra realizando la tradicional visita ’ad limina’, tras la convocatoria del Poder Ejecutivo a diversos sectores para acordar puntos básicos.

"Agradecemos la respuesta y coincidimos en la necesidad de generar consensos amplios", dijeron a Télam fuentes del Gobierno que siguen el día a día la relación con los cultos.

"Esperamos el regreso de los obispos de Roma para continuar dialogando", añadieron las fuentes.

El intercambio de cartas entre el Gobierno y la Iglesia llegó justo cuando la totalidad de los obispos argentinos se encuentra en el Vaticano -entre el 28 de abril y el 18 de mayo, dividido en tres grupos- para realizar la visita ’ad limina’, que incluye reuniones con todos los organismos de la Santa Sede y con el Papa, para dar cuentas del estado de sus diócesis.

Antes del viaje, a comienzos de abril, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, visitó a la cúpula del Episcopado en su sede del barrio de Retiro y compartió un amplio informe sobre la situación del país. En ese encuentro, se coincidió en la necesidad de trabajar para un "diálogo fructífero y auténtico" entre el Gobierno y la Iglesia.

En la carta enviada este miércoles, las máximas autoridades de la CEA le solicitaron al gobierno nacional un diálogo "con agenda abierta" que contemple "la solidaridad y la importante intervención del Estado en relación con la dignidad de todos los argentinos".

"Respondiendo a esta convocatoria de su Gobierno pensamos que para que sea fructífera debe haber ante todo un encuentro de todos los actores políticos y sociales, para escuchar detenidamente las prioridades de cada uno y, luego de una escucha atenta, buscar elaborar una agenda consensuada que exprese con la mayor fidelidad los aportes positivos de los convocados y que debe ser el resultado de un encuentro y no anterior a él", indicó la CEA en una misiva dirigida al presidente Mauricio Macri.

También desde otros sectores religiosos hubo respuesta al Gobierno: la DAIA, representación política de la comunidad judía argentina, aceptó el convite y dijo que elevará sus "aportes, sugerencias y reflexiones sobre cada uno de ellos", mientras que las iglesias evangélicas también expresaron su adhesión y sostuvieron la necesidad de que los distintos sectores puedan llegar a "acuerdos que lleven tranquilidad a los argentinos".

Los empresarios también apoyan

Días atrás, el denominado Grupo de los 6 (G-6), que integran la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CARCO) y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), expresó su apoyo a la convocatoria a un consenso y diálogo entre las distintas fuerzas políticas y actores sociales.

En un comunicado, el nucleamiento gremial empresario expresó que comparte "la necesidad de avanzar en la construcción de consensos, promoviendo el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y actores sociales y adherimos al carácter prioritario de lograr los acuerdos básicos para fomentar el crecimiento sostenido y sustentable de todos los sectores y regiones del país".

Asimismo, destacó que "para ello resulta imprescindible contar con políticas de Estado que tengan el largo plazo como prioridad, que brinden certidumbre y estabilidad al sector productivo, impulsando la inversión y la creación de empleo de calidad.Sin acuerdos programáticos que convoquen y comprometan a todos los partidos políticos, Argentina profundizará los problemas que la llevaron a una década sin crecimiento". (IProfesional)