El alarmante descubrimiento: el coronavirus puede sobrevivir en superficies hasta 17 días

El nuevo coronavirus puede resistir sobre una superficie más de dos semanas. Esa es la alarmante conclusión a la que llegó un equipo de investigadores que halló restos de SARS-CoV-2 en los camarotes del Diamond Princess, 17 días después de que los pasajeros abandonaran el crucero.

24 de marzo

El pasado 20 de febrero, después de cumplir un estricto período de cuarentena, los turistas a bordo del Diamond Princess comenzaron a desembarcar en el puerto de Yokohama, en Japón. Llevaban catorce días encerrados y aislados en sus camarotes. En total, dentro de la nave viajaban alrededor de 3,100 personas, entre pasajeros y tripulantes. Más de 700 dieron positivo a la prueba de Covid-19.

El viernes 21 de febrero, el crucero ya había desembarcado por completo; pero 17 días más tarde, aún quedaban en los camarotes restos de ARN (ácido ribonucleico o material genético) del virus, según informó este lunes el Reporte Semanal de Morbilidad y Mortalidad elaborado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EEUU.

“El ARN del SARS-CoV-2 se identificó en una variedad de superficies en cabinas de pasajeros infectados, tanto sintomáticos como asintomáticos, hasta 17 días después de que los camarotes fueran desocupados en el Diamond Princess”, explica el informe publicado en el sitio web de la agencia.

Aunque el CDC no especificó el tipo de superficies en las que se encontró el ARN del nuevo coronavirus, sí aclaró que los restos aparecieron en cabinas que aún no habían sido desinfectadas. Esto para los investigadores demuestra que la limpieza constituye una de las formas más efectivas de matar al virus.

A pesar del hallazgo, la agencia federal de EEUU señaló que no es posible saber si algunos pasajeros se contagiaron a través de superficies contaminadas durante la cuarentena, pero dijo que los resultados justifican que se elabore un estudio adicional más concreto sobre las formas de transmisión del SARS-CoV-2 a bordo de cruceros.

“El Covid-19 en cruceros plantea un riesgo de propagación rápida de la enfermedad, causando brotes en una población vulnerable, y se requieren esfuerzos agresivos para contener la propagación”.

Explicó además que la investigación que se llevó a cabo en el Diamond Princess demostró que la propagación de la infección ocurrió cuando todavía las personas a bordo no estaban en cuarentena.

Estudio anterior

Antes de que el CDC compartiera el hallazgo de los investigadores, un estudio publicado en New England Journal of Medicine señaló que el nuevo coronavirus podía sobrevivir en el plástico y el acero inoxidable hasta tres días, una resistencia que disminuía notablemente en el caso del cobre, donde no persistía más de cuatro horas. Por su parte, en el cartón, el virus demostró una resistencia de un día.

Ahora, la alarmante conclusión de la CDC pone en duda estas conclusiones, por lo que será necesario realizar una investigación más amplia y determinar cómo formas del virus sobrevivieron tanto tiempo en los camarotes del Diamond Princess.

El nuevo coronavirus es una enfermedad respiratoria, por lo que se propaga típicamente por medio de gotitas en el aire. Cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotas portadoras de partículas virales pueden caer sobre la nariz o la boca de otra persona o ser inhaladas. Sin embargo, una persona también puede contraer el nuevo coronavirus si toca una superficie u objeto que tenga partículas virales y luego se toca la boca, la nariz o los ojos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​.

La duración exacta de la vida del virus en una superficie — un poste, una baranda o incluso el dinero — depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el tipo de superficie circundante.

El estudio reciente publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine de científicos de un laboratorio federal informó que el SARS-CoV-2 puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable por hasta 72 horas, en cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas.

Otro estudio de 2020 publicado en el Journal of Hospital Infection analizó 22 estudios sobre otros coronavirus SARS y MERS. Los investigadores encontraron que, en promedio, los virus persistieron en las superficies de metal, plástico y vidrio a temperatura ambiente durante cuatro o cinco días, y podrían persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad.

Por lo tanto, cuánto tiempo viven los gérmenes dañinos en diferentes superficies es muy específico para el patógeno, los factores ambientales como la humedad y también en qué superficie está. Con las telas, no está claro cuánto tiempo pueden durar los virus. Pero, en general, tienden a durar menos tiempo en la tela en comparación con las superficies duras como el acero inoxidable, según la Clínica Mayo. También puede depender de qué material está hecho el tejido.

En cuanto al dinero en efectivo, la Organización Mundial de la Salud rechazó recientemente un informe publicado en medios de comunicación británicos que señalaba que la agencia de la ONU había vinculado el COVID-19 con el dinero en efectivo. Según señaló la portavoz de la OMS, Fadela Chaib, en declaraciones a través de correo electrónico a MarketWatch, la agencia de las Naciones Unidas “no” dijo que el efectivo estaba transmitiendo el nuevo coronavirus. “Tergiversaron nuestras palabras”, comentó.