El arrepentido menos pensado: Casero estalló contra Macri

El actor ultra oficialista se destapó con duras críticas primer mandatario. "Al gobierno le importa tres carajos la gente”, disparó.

15 de noviembre

El ex cómico Alfredo Casero, quien se destacó en los últimos tiempos por sus encendidas defensas del gobierno nacional, sorprendió con severas críticas en declaraciones efectuadas este miércoles al canal LN+.

Casero se manifestó disconforme con la actual administración y la describió como "un gobierno con el culo pesado y el pecho frío, que nos ha abandonado a todos los que pusimos el pecho porque se piensan que ganaron por ser PRO".

"Al gobierno le importa tres carajos la gente, lo que dice y lo que piensa. Hoy por hoy lo que veo no me gusta, y lo voy a recontra remarcar", agregó el polémico actor.

También criticó la interpretación oficial de su exabrupto sobre "el flan". En ese sentido, afirmó: "El gobierno no entendió la parábola del flan. El hecho de que haya aparecido el Presidente comiendo flan en la Casa de Gobierno es que no entendieron cuál era la parábola, que es trágica, no es graciosa". (infonews.com)